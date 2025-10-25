Chelsea – Sunderland, gdzie oglądać?
W 9. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem drużyn sklasyfikowanych w górnej połowie tabeli. To powinno oznaczać, że Chelsea i Sunderland zapewnią kibicom zgromadzonym na Stamford Brige rozrywkę na wysokim poziomie. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Chelsea – Sunderland
Chelsea – Sunderland, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Grzegorz Kaczmarczyk.
Chelsea – Sunderland, transmisja online
Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Sunderland, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 40%
- Remis 0%
- Wygrana Sunderlandu 60%
5+ Votes
Chelsea – Sunderland, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie dają Sunderlandowi wielkich szans na pokonanie rywala z Londynu. Współczynnik na sukces gospodarzy to aż 7.30, przy kursie zaledwie 1.45 na zwycięstwo Chelsea. Sam podział punktów byłby niespodziewanym zdarzeniem. Można je zagrać po kursie 4.65.
Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 16:00.
