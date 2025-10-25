Chelsea – Sunderland transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (25 października) mecz 9. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Reece James

Chelsea – Sunderland, gdzie oglądać?

W 9. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem drużyn sklasyfikowanych w górnej połowie tabeli. To powinno oznaczać, że Chelsea i Sunderland zapewnią kibicom zgromadzonym na Stamford Brige rozrywkę na wysokim poziomie. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Chelsea – Sunderland

Chelsea – Sunderland, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Sunderland obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Grzegorz Kaczmarczyk.

Chelsea – Sunderland, transmisja online

Mecz 9. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Sunderland, kto wygra?

Chelsea – Sunderland, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie dają Sunderlandowi wielkich szans na pokonanie rywala z Londynu. Współczynnik na sukces gospodarzy to aż 7.30, przy kursie zaledwie 1.45 na zwycięstwo Chelsea. Sam podział punktów byłby niespodziewanym zdarzeniem. Można je zagrać po kursie 4.65.

Chelsea Sunderland 1.48 4.65 7.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 października 2025 15:41 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Sunderland? Starcie Chelsea – Sunderland będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Sunderland? Mecz odbędzie się już w sobotę (25 października) o godzinie 16:00.

