fot. Imago / Zac Goodwin Na zdjęciu: Piłkarze Chelsea

Chelsea Aston Villa Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 stycznia 2024 09:38 .

Chelsea – Aston Villa, gdzie oglądać?

Chelsea przystąpi do piątkowego spotkania, będąc w dobrych nastrojach. The Blues wywalczyli awans do finału Carabao Cup, pokonując we wtorek Middlesbroug wysoko (6:1).

Aston Villa to natomiast ekipa, będąca bez przegranej od trzech meczów. W tym czasie drużyna z Villa Park zaliczyła dwa zwycięstwa i w jednym starciu zremisowała. Ostatnio ekipa Unaia Emery’ego zremisowała z Evertonem (0:0). Sprawdź typy na mecz Chelsea – Aston Villa.

Chelsea – Aston Villa, transmisja w TV

Piątkową rywalizację będzie można obejrzeć w tradycyjnej telewizji. Spotkanie Chelsea – Aston Villa będzie transmitowana na antenie Eleven Sports 2. Mecz zacznie się o godzinie 20:45.

Chelsea – Aston Villa, transmisja online

Starcie na Stamford Bridge będzie też do obejrzenie w internecie. Rywalizację z udziałem Chelsea i Aston Villi będzie można obejrzeć na platformie Polsat Box Go, która jest dostępna na urządzenia mobilne i na Smart TV.

Chelsea – Aston Villa, kursy bukmacherów

Eksperci przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Kurs na zwycięstwo Chelsea został oszacowany na 2.07-2.10. Z kolei opcja na wygraną Aston Villi kształtuje się na poziomie 3.25-3.30.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin