Celta Vigo – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja meczu Realu (06.03.2026)

Celta Vigo zmierzy się z Realem Madryt w meczu 27. kolejki LaLiga. Spotkanie zostanie rozegrane w piątek 6 marca 2026 roku o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Celta Vigo – Real Madryt w TV, online i za darmo.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Celta Vigo – Real Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Celta Vigo – Real Madryt możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania LaLiga po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Celta Vigo – Real Madryt:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Celta Vigo – Real Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Spotkanie możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat abonamentowych.

Celta Vigo – Real Madryt: gdzie obejrzeć?

Mecz 27. kolejki LaLiga pomiędzy Celtą Vigo a Realem Madryt zostanie rozegrany w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 21:00. Gospodarze przystępują do tego starcia po serii bardzo dobrych wyników i będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska. Real Madryt jest z kolei pod presją, bo walka o mistrzostwo Hiszpanii wchodzi w decydującą fazę sezonu. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale CANAL+ Sport.

Celta Vigo – Real Madryt: stream online

Stream online z meczu Celta Vigo – Real Madryt dostępny będzie w STS TV. Wystarczy rejestracja z kodem GOAL oraz postawienie zakładu za minimum 2 zł, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo bez konieczności wykupywania abonamentu. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą oglądać spotkanie LaLiga na komputerze, smartfonie lub tablecie.

Gdzie oglądać mecz Celta Vigo – Real Madryt za darmo? Darmową transmisję meczu Celta Vigo – Real Madryt udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład. Kiedy mecz Celta Vigo – Real Madryt? Mecz Celta Vigo – Real Madryt odbędzie się w piątek, 6 marca 2026 roku, o godzinie 21:00. Celta Vigo – Real Madryt: gdzie transmisja TV? Transmisja telewizyjna meczu Celta Vigo – Real Madryt w Polsce odbędzie się na kanale CANAL+ Sport.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.