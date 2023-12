IMAGO/Irek Dorożański/NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Patryk Dziczek

Carina – Piast, gdzie oglądać?

W czwartkowe południe będziemy świadkami wielkiego piłkarskiego święta w przygranicznym Gubinie, gdzie na co dzień swoje mecze rozgrywa Carina. Czwartoligowiec sensacyjnie awansowała do 1/8 finału Pucharu Polski, gdzie będzie miał okazję zmierzyć się z występującym w Ekstraklasie Piastem Gliwice. Dla gospodarzy to największy sukces w historii klubu.

Murowanym faworytem do zwycięstwa jest oczywiście Piast Gliwice. Carina nie ma jednak nic do stracenia i będzie starała się wykorzystać atut własnego boisko. Z uwagi na panujące warunki atmosferyczne, powinno ono być dla niej dużym sprzymierzeńcem. Nie ma jednak wątpliwości, że inne rozstrzygnięcie niż awans Piasta będzie sensacją. Sprawdź typy na mecz Carina – Piast.

Carina – Piast, transmisja w TV

Spotkanie Carina – Piast rozegrane zostanie w czwartek (7 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport.

Carina – Piast, transmisja online

Mecz o awans do ćwierćfinału Pucharu Polski będzie można oglądać także drogą internetową. Transmisja dostępna będzie w usłudze Polsat Box Go.

Carina – Piast, kto wygra?

Kto awansuje do 1/4 finału? Carina 80% Piast 20% 15 + Głosy Oddaj swój głos: Carina

Piast

Carina – Piast, kursy bukmacherów

Piast Gliwice jest murowanym faworytem do awansu do ćwierćfinału. Zespół Aleksandara Vukovicia nie może sobie pozwolić na potknięcie w starciu z czwartoligowcem.

Carina Gubin Piast Gliwice 12.3 6.75 1.23 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 grudnia 2023 11:06 .

Gdzie obejrzeć mecz Carina – Piast? Transmisja z meczu Carina – Piast dostępna będzie na kanale Polsat Sport. Kiedy odbędzie się spotkanie Carina – Piast? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (7 grudnia) o godzinie 12:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.