PressFocus Na zdjęciu: Heung-Min Son

Brighton – Tottenham: transmisja w telewizji oraz stream online. W zaplanowanym na środę zaległym meczu Premier League Koguty będą starały się wykorzystać fatalną formę rywali. Mecz obejrzysz zarówno w telewizji, jak i za pośrednictwem internetu.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Tottenham 3.50 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 16 marca 2022 10:18 .

Brighton – Tottenham, gdzie oglądać

Tottenham w ostatnich tygodniach spisuje się w kratkę wygrane mecze przeplatając porażkami. W efekcie zajmuje obecnie ósme miejsce w tabeli, a do miejsc premiowanych grą w Lidze Mistrzów traci sześć punktów. Drużyna Antonio Conte stoi więc przed trudnym zadaniem, a jeżeli chce zachować marzenia o występach w najważniejszych europejskich rozgrywkach, musi w środę zgarnąć pełną pulę.

Tottenham do wyjazdowego spotkania z Brighton przystąpi w roli zdecydowanego faworyta do zwycięstwa. Zespół z Londynu w ostatnich tygodniach spisuje się fatalnie, czego potwierdzeniem jest seria pięciu ligowych porażek z rzędu.

Dla obu zespołów będzie to dopiero pierwsze ligowe spotkanie w tym sezonie, ale miały już okazję rywalizować ze sobą w Pucharze Anglii. W rozegranym na początku lutego meczu Tottenham wygrał pewnie 3:1. Jak będzie teraz? Sprawdź typy na mecz Brighton – Tottenham.

Brighton – Tottenham, transmisja na żywo w TV

Transmisja ze środowego spotkania będzie dostępna na kanale Canal+ Sport 2. Mecz, podczas którego pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 20:30, skomentują Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Oglądaj Premier League z kodem GOAL

Spotkanie będzie można również obejrzeć w usłudze Canal+ online, do której teraz można uzyskać zupełnie za darmo dostęp na cały miesiąc. Wystarczy skorzystać z promocji przygotowanej przez eWinner zakłady bukmacherskie. O to co trzeba zrobić, aby odebrać voucher.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Brighton – Tottenham, transmisja online

Powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala na obejrzenie meczu za pośrednictwem internetu zupełnie za darmo. Można bowiem dzięki niemu odebrać voucher na darmowy dostęp do usługi Canal+ online, za pośrednictwem której będzie także prowadzona transmisja z meczu Brighton – Tottenham.

Brighton – Tottenham, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w środowy wieczór większe szanse na wygraną dają Tottenhamowi, ale nie odbierają również szans gospodarzom.

