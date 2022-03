Brighton – Tottenham: typy, kursy, zapowiedź (16.03.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Harry Kane w walce o piłkę

Brighton – Tottenham: typy i kursy na mecz Premier League. Można zauważyć, że od czasu objęcia posady trenera Tottenhamu, Antonio Conte wyraźnie przybyło siwych włosów i zmarszczek. Włoch nie spodziewał się, jak trudnym zadaniem będzie wyprowadzenie Kogutów na prostą. Najbliższy rywal być może nie postawi tak twardych warunków jak Manchester United. Brighton ostatnio regularnie przegrywa, tak więc nie wypadałoby Conte ulec w Brighton and Howe.

Brighton Tottenham 2.07 3.35 4.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9. grudnia 2021 17:18 .

Brighton – Tottenham, typy i zapowiedź

Podopieczni Antonio Conte dobre mecze przeplatają fatalnymi. Gdy przyjrzymy się statystykom, zobaczymy że na niemal każde zwycięstwo w ostatnim czasie przypada porażka. Zdecydowanie nie takich rezultatów oczekiwali włodarze londyńskiego klubu zatrudniając Włocha. Tottenham ma duży potencjał ofensywny, ale gorzej prezentuje się z tyłu. Defensywa nie należy do najszczelniejszych, co uwydatnił ostatni mecz z Manchesterem United.

Brighton z rundy jesiennej i wiosennej jest jak dr. Jekyll i mr. Hyde. Po dziewięciu kolejkach Mewy zajmowały nawet piąte miejsce w tabeli. Coś zacięło się jednak w ekipie na początku lutego. Piłkarze Grahama Pottera mają ogromny problem ze zdobywaniem bramek. W ostatnich pięciu spotkaniach strzelili zaledwie jednego gola, co jest wynikiem katastrofalnym. Dzięki punktom z rundy jesiennej o utrzymanie martwić się nie powinni, ale szkoda, że cały wysiłek został zniweczony w przeciągu dwóch miesięcy. Nasz typ: Obie drużyny strzelą gola/Nie.

eWinner 1.89 Obie drużyny strzelą gola/Nie Odwiedź eWinner

Brighton – Tottenham, sytuacja kadrowa

W meczu z Tottenhamem na pewno nie wystąpi Adam Lallana. Anglik nabawił się ostatnio kontuzji uda, przez którą musiał opuścić boisko w meczu z Liverpoolem siedem minut od wejścia. Niepewny jest także stan zdrowia Adama Webstera, który pauzował w czterech ostatnich spotkaniach.

Trener Conte będzie musiał poradzic sobie bez kontuzjowanych Sessegnona, Skippa i Tangangi. Wszyscy trzej Anglicy zmagają się z urazami, które wykluczają ich z rywalizacji.

Brighton – Tottenham, ostatnie wyniki

Ostatnie wyniki Brighton to pasmo porażek. Piłkarze Pottera przegrali pięć kolejnych spotkań w Premier League, w których udało im się zdobyć tylko jedną bramkę. Zdecydowanie źle to rokuje. Od początku roku Mewy wygrały tylko dwa starcia ligowe – wyjazdowe z Evertonem i Watfordem.

Rezultaty Tottenhamu wyglądają jakby były efektem wyliczanki. Porażki idealnie przeplatają się ze zwycięstwami. Ostatnie pięć meczów ligowych to trzy zwycięstwa i dwie przegrane. Manchesterowi United ulegli 12 marca 2:3. Wypada zatem, że teraz powinno być zwycięstwo.

Brighton – Tottenham, historia

W ostatnim czasie Mewy regularnie wygrywały z Tottenhamem na własnym stadionie. W kampanii 2020/21 było to 1:0, a sezon wcześniej aż 3:0. Koguty wygrywały natomiast mecze na własnym boisku. Bilans ostatnich pięciu spotkań to trzy zwycięstwa piłkarzy z Londynu i dwa Brighton.

Brighton – Tottenham, kursy bukmacherskie

Koguty zagrają na wyjeździe, ale to one są faworytem tego meczu. Przybliżony kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.30, przy linii rzędu nawet 3.30 na Brighton. Może mieć to związek z katastrofalną formą Mew. Obstawiając ten mecz koniecznie skorzystajcie z bonusu oferowanego przez bukmachera eWinner. Ma on w ofercie zakład bez ryzyka do 110 PLN. Dostęp do niego uzyskacie z naszym kodem promocyjnym eWinner GOAL.

Brighton – Tottenham, przewidywane składy

Brighton: Sanchez – Lamptey, Dunk, Veltman, Cucurella – Alzate, Bissouma, Moder, Trossard, Maupay

Tottenham: Lloris – Romero, Dier, Davies – Doherty, Hojberg, Bentancur, Regulon – Kulusevski, Kane, Son

Brighton – Tottenham, transmisja

Mecz obejrzycie na antenie CANAL+Sport 2. Początek 16 marca o godzinie 20:30