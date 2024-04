Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Kevin de Bruyne

Brighton – Man City, gdzie oglądać?

Manchester City zajmuje obecnie dopiero trzecie miejsce w tabeli, ale sprawę mistrzowskiego tytułu ma w swoich nogach. Jeżeli podopieczni Josepa Guardioli wygrają wszystkie mecze do końca sezonu, sięgną po tytuł. Obecnie mają cztery punkty straty do liderującego Arsenalu, ale także dwa mecze do rozegrania więcej. Jeden z kroków w kierunku mistrzostwa będą starali się zrobić w czwartkowy wieczór mierząc się na wyjeździe z Brighton.

W zespole gospodarzy od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć reprezentanta Polski Jakuba Modera. Przed polskim pomocnikiem i jego kolegami z drużynami jest jednak bardzo trudne zadanie. Zdobycie przez nich nawet punktu będzie traktowane jako niespodzianka. Sprawdź typy na mecz Brighton – Man City.

Brighton – Manchester City, transmisja

Czwartkowy mecz Brighton – Manchester City ma rozpocząć się o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport oraz na platformie Viaplay.

Freeebt 200 zł za celne podanie Modera

Bukmacher BETFAN przygotował ciekawą promocję na czwartkowe spotkanie. Oferuje freebet 200 zł za przynajmniej jedno celne podanie Jakuba Modera. Aby skorzystać z tej oferty należy zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOAL oraz spełnić jej warunki. Poniżej instrukcja co trzeba zrobić.

Załóż konto w BETFAN z kodem promocyjnym GOAL. Wyraź przy tym zgody marketingowe Dokonaj pierwszego depozytu w kwocie dokładnie 20 zł Postaw pierwszy po rejestracji kupon SOLO lub AKO i umieść na nim dowolne zdarzenie z meczu Brighton – Man City Łączny kurs kuponu musi wynieść minimum 2.00, a jego stawka musi wynosić dokładnie 20 zł Jeśli Moder zaliczy celne podanie w meczu z City, w ciągu 48 godzin od zakończenia promocji otrzymasz freebet 200 zł

Brighton – Manchester City, kto wygra?

Brighton zdobędzie przynajmniej jeden punkt? Tak 50% Nie 50% 4 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Gdzie obejrzeć mecz Brighton – Man City? Transmisja będzie dostępna na kanale CANAL+ Sport i platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Brighton – Man City? Mecz rozegrany zostanie w czwartek (25 kwietnia) o godzinie 21:00.

