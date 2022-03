PressFocus Na zdjęciu: Diogo Jota i Sadio Mane

Brighton & Hove Albion – Liverpool FC: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W 29. kolejce Premier League The Reds spróbują podtrzymać fantastyczną passę w lidze. Na drodze pretendentów do tytułu stanie drużyna Jakuba Modera, czyli popularne Mewy. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

The American Express Community Stadium Premier League Brighton Liverpool FC 6.85 4.60 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2022 11:12 .

Brighton – Liverpool, gdzie oglądać

Złośliwi mogliby powiedzieć, że szczęśliwemu to i diabeł dzieci kołysze. Liverpool przegrał, co prawda, z Interem, ale po chwili czerwoną kartkę zobaczył Alexis Sanchez, a The Reds bez większych perturbacji awansowali do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Ta porażka nie miała zatem większego znaczenia. A w lidze zespół znad Mersey prezentuje się ostatnio fantastycznie. Ich aktualna seria to siedem kolejnych zwycięstw i niewiele wskazuje na to, by miała ona się zatrzymać.

Brighton & Hove Albion, bowiem, po spektakularnym początku sezonu zdecydowanie spuściło nogę z gazu. Jest to zresztą spore niedopowiedzenie. Mewy przegrały cztery ostatnie mecze, w tym z rywalami będącymi zupełnie w ich zasięgu: Burnley, Aston Villą czy Newcastle United. Trudno spodziewać się, by teraz Jakub Moder i spółka zdołali powstrzymać rozpędzonych kandydatów do mistrzostwa Anglii.

Brighton – Liverpool, transmisja na żywo w TV

Starcie w ramach 29. kolejki Premier League zobaczysz na kanałach: Canal+ 4K Ultra oraz Canal+ Sport 2.

Brighton – Liverpool, transmisja za darmo

Bukmacher eWinner nawiązał współpracę ze stacją Canal+. Dzięki niej operator ten oferuje swoim klientom voucher dający 30-dniowy dostęp do usługi Canal+ online. Za jej pośrednictwem można na żywo oglądać transmisje ze spotkań angielskiej Premier League. Dotyczy to również sobotniego pojedynku na Amex. Co należy uczynić, aby otrzymać voucher? Wyjaśniamy krok po kroku.

Zarejestruj się w ewinner podając kod promocyjny GOAL Wpłać depozyt i dokonaj zakładu na dowolną kwotę. Odbierz voucher na Canal Plus Online zgłaszając się na czat na stronie ewinner.

Brighton – Liverpool, transmisja online

Spotkanie obejrzysz też na stronie Canal Plus Online lub w aplikacji mobilnej. Wystarczy, że na stronie canalplus.com wykupisz odpowiedni abonament.

Brighton – Liverpool, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają wątpliwości, kto jest faworytem sobotniego starcia. Mała podpowiedź – nie jest nim zespół gospodarzy.

