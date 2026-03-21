Brighton – Liverpool, gdzie oglądać?
W 31. kolejce Premier League zaplanowano mecz Brighton – Liverpool. Gospodarze rok temu pokazali, że stać ich na pokonanie tego przeciwnika przed własną publicznością. O powtórzenie tej historii będzie trudno, aczkolwiek The Reds mają za sobą spotkanie pucharowe, które kosztowało ich niemało sił. Czy to przełoży się na wynik? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Brighton – Liverpool, transmisja w TV
Spotkanie Brighton – Liverpool obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Andrzej Twarowski i Rafał Nahorny.
Brighton – Liverpool, transmisja online
Mecz 31. kolejki Premier League z udziałem Brighton i Liverpoolu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Brighton – Liverpool, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Liverpool. Kurs na takie zdarzenie to 2.25, przy współczynniku 3.10 na wygraną Brighton. Remis wyceniono kursem 3.50.
Mecz odbędzie się już w sobotę (21 marca) o godzinie 13:30.
