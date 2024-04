Bournemouth - Manchester United: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W meczu 33. kolejki Premier League Bournemouth podejmie Manchester United. Sprawdź, gdzie obejrzeć to widowisko w telewizji oraz online. Początek o godzinie 18:30.

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Manchesteru United

Bournemouth Manchester United Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2024 07:43 .

AFC Bournemouth – Manchester United, gdzie oglądać

Bournemouth przegrało w poprzedniej kolejce z Luton Town 1:2, co było pewną niespodzianką. Jednak gospodarze sobotniego meczu wcześniej zaliczyli serię trzech wygranych z rzędu w Premier League, a łącznie wygrali cztery z ostatnich sześciu starć. Takiej formy może pozazdrości Manchester United, który tylko raz sięgnął po komplet punktów w ostatnich sześciu pojedynkach. Obecnie Czerwone Diabły notują serię trzech meczów bez wygranej. Patrząc jedynie na te statystyki to Bournemouth ma zdecydowanie większe szanse na zwycięstwo.

AFC Bournemouth – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Starcie Bournemouth – Manchester United nie będzie transmitowane w polskiej telewizji. Mecz będzie dostępny tylko online. Pierwszy gwizdek arbitra o godzinie 18:30.

AFC Bournemouth – Manchester United, transmisja online

Sobotni pojedynek Premier League będzie dostępny jedynie na platformie Viaplay dostępnej między innymi na urządzenia mobilne czy Smart TV. Aby uzyskać dostęp do starcia The Blues należy wykupić miesięczny abonament.

AFC Bournemouth – Manchester United, kursy bukmacherskie

Dość niespodziewanie to Bournemouth według ekspertów jest nieznacznym faworytem do zwycięstwa. Być może ma to związek z formą obu drużyn w ostatnich tygodniach.

Bournemouth Manchester United 2.40 4.00 2.72 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 kwietnia 2024 07:43 .

Gdzie obejrzeć mecz Bournemouth – Manchester United? Mecz będzie dostępny jedynie online w aplikacji Viaplay. Kiedy jest mecz Bournemouth – Manchester United? Mecz rozpocznie się w sobotę, 13 kwietnia, o godzinie 18:30.

