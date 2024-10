Borussia Dortmund – St. Pauli: Transmisja TV i stream online (18.10.2024)

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund – St. Pauli: gdzie oglądać?

To będzie pierwszy mecz Bundesligi po powrocie z przerwy reprezentacyjnej. Podczas niej zdecydowanie więcej graczy Borussii Dortmund było zajętych i można się spodziewać, że będą oni nieco bardziej zmęczeni. Mimo wszystko klasa tego zespołu jest tak duża, szczególnie w porównaniu z rywalem, że trudno spodziewać się innego wyniku, niż pewne zwycięstwo gospodarzy.

Borussia Dortmund – St. Pauli: transmisja TV

Ten mecz nie będzie transmitowany w telewizji. Jedyną opcją jest streaming online.

Borussia Dortmund – St. Pauli: stream online

Spotkanie to będzie można oglądać na platformie Viaplay. Początek rywalizacji w piątek 18 października 2024 roku o godzinie 20:30.

Borussia Dortmund – St. Pauli: kto wygra?

Borussia Dortmund – St. Pauli: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL. Kursy są zdecydowanie niższe na zwycięstwo Borussii Dortmund, tym samym widać, kto jest zdecydowanym faworytem tego meczu.

