PressFocus Na zdjęciu: Marco Reus

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach: transmisja na żywo w TV oraz stream online. W niedzielę gracze BVB spróbują podnieść się po bolesnej porażce w Lidze Europy. Ich rywalem będzie nie byle kto, bo Źrebaki z Moenchengladbach. Transmisja z meczu dostępna będzie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.



Borussia Dortmund Bundesliga

20/02/2022 17:30

Signal Iduna Park (Dortmund)

Moenchengladbach

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, gdzie oglądać

Za BVB okres pełen wzlotów i upadków. Z jednej strony gracze Marco Rose zniwelowali ostatnio stratę do liderującego Bayernu Monachium do sześciu punktów. Ich forma jest jednak nierówna. Po triumfie nad Unionem Berlin przyszedł bowiem bolesny mecz z Glasgow Rangers, zakończony porażką 2:4. To praktycznie wyklucza niemiecką drużynę z europejskich pucharów. W konsekwencji oznacza to, że odebranie tytułu mistrzowskiego Bayernowi to jedyna szansa BVB na sięgnięcie po jakiekolwiek trofeum w tym sezonie.

Co zatem ma powiedzieć fan Borussii Moenchengladbach? Niedawno Źrebaki imponowały w Europie, teraz mają zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową. Zespół poprawił swoją sytuację niedawnym zwycięstwem nad Augsburgiem (3:2), ale wciąż musi walczyć, by być pewnym pozostania w Bundeslidze. Starcie z wiceliderem to z pewnością nie jest wymarzony scenariusz dla zawodników z Moenchengladbach.

Sprawdź nasze typy na mecz Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach.

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, transmisja na żywo w TV

Mecze Bundesligi dostępne są w Polsce jedynie za pomocą platformy streamingowej Viaplay. Oznacza to, że niedzielnego meczu nie obejrzymy w “klasycznej” telewizji.

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów Bundesligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, transmisja online

Spotkania Bundesligi można obejrzeć za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wystarczy, że wejdziesz na stronę www.viaplay.pl i wykupisz abonament w cenie 34 złote za miesiąc. Powyżej wyjaśniliśmy też, jak obejrzeć mecz Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach za darmo.

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, kursy bukmacherskie

Forma BVB się waha, ale gracze Marco Rose pozostają wiceliderem Bundesligi. Tymczasem Źrebaki wciąż nie są pewne utrzymania w ekstraklasie. Nic dziwnego, że bukmacherzy upatrują faworytów w ekipie gospodarzy.

Borussia Dortmund Borussia M’gladbach 1.75 4.25 4.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 lutego 2022 10:07 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin