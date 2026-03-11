Bodo/Glimt – Sporting Lizbona: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.03.2026)

19:01, 11. marca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Goal.pl

Bodo/Glimt i Sporting Lizbona zmierzą się ze sobą w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w środę (11 lutego) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt - Sporting w TV i online.

Sondre Fet
Obserwuj nas w
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Sondre Fet

Bodo – Sporting, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędą się trzy spotkania w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji niesamowite Bodo/Glimt, które przed własną publicznością zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Norwedzy są niespodzianką tegorocznej kampanii. W poprzedniej rundzie wyeliminowali Inter Mediolan.

Sporting Lizbona natomiast ma za sobą udaną jesień w Champions League. Świetne wyniki sprawiły, że portugalski zespół dopiero od 1/8 finału rozpoczyna wiosenne granie. Dwumeczu między tymi zespołami zapowiada się niezwykle interesująco i nie będzie to rywalizacja dla prawdziwych koneserów. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.

Odbierz dostęp do Canal+ w promocji STS. Zarejestruj się z kodem GOALPLUS i oglądaj Ligę Mistrzów aż do finału ZA DARMO!

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Bodo – Sporting, transmisja w TV

Spotkanie Bodo/Glimt – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.

Bodo – Sporting, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

  1. Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową,
  2. Wpłać minimum 50 zł na konto gracza,
  3. Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Sprawdź: Liga Mistrzów – gdzie oglądać? Transmisje za darmo

Gdzie obejrzeć mecz Bodo/Glimt – Sporting?

Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online.

Kiedy odbędzie się spotkanie Bodo/Glimt – Sporting?

Mecz zostanie rozegrany w środę (11 marca) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.