Bodo – Sporting, gdzie oglądać?
W środowy wieczór odbędą się trzy spotkania w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji niesamowite Bodo/Glimt, które przed własną publicznością zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Norwedzy są niespodzianką tegorocznej kampanii. W poprzedniej rundzie wyeliminowali Inter Mediolan.
Sporting Lizbona natomiast ma za sobą udaną jesień w Champions League. Świetne wyniki sprawiły, że portugalski zespół dopiero od 1/8 finału rozpoczyna wiosenne granie. Dwumeczu między tymi zespołami zapowiada się niezwykle interesująco i nie będzie to rywalizacja dla prawdziwych koneserów. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.
Bodo – Sporting, transmisja w TV
Spotkanie Bodo/Glimt – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.
Bodo – Sporting, transmisja online
Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?
- Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową,
- Wpłać minimum 50 zł na konto gracza,
- Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.
Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.
Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz zostanie rozegrany w środę (11 marca) o godzinie 21:00.
