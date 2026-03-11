Bodo/Glimt i Sporting Lizbona zmierzą się ze sobą w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. Spotkanie odbędzie się w środę (11 lutego) o godzinie 21:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Bodo/Glimt - Sporting w TV i online.

Bodo – Sporting, gdzie oglądać?

W środowy wieczór odbędą się trzy spotkania w ramach 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia zobaczymy w akcji niesamowite Bodo/Glimt, które przed własną publicznością zmierzy się ze Sportingiem Lizbona. Norwedzy są niespodzianką tegorocznej kampanii. W poprzedniej rundzie wyeliminowali Inter Mediolan.

Sporting Lizbona natomiast ma za sobą udaną jesień w Champions League. Świetne wyniki sprawiły, że portugalski zespół dopiero od 1/8 finału rozpoczyna wiosenne granie. Dwumeczu między tymi zespołami zapowiada się niezwykle interesująco i nie będzie to rywalizacja dla prawdziwych koneserów. Spotkanie będzie można obejrzeć w telewizji oraz online.

Bodo – Sporting, transmisja w TV

Spotkanie Bodo/Glimt – Sporting Lizbona obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ 360.

Bodo – Sporting, transmisja online

Nadchodzący mecz Ligi Mistrzów możesz śledzić także w internecie. Dostęp do CANAL+ online można uzyskać dzięki promocji Fortuny. Po spełnieniu określonych warunków otrzymasz voucher, który pozwoli korzystać z pakietu sportowego i oglądać mecze Ligi Mistrzów. Jak to zrobić?

Zarejestruj konto w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z dedykowanego linku) i wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową, Wpłać minimum 50 zł na konto gracza, Zagraj pierwszy kupon z co najmniej dwoma zdarzeniami z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Minimalna stawka to 30 zł, a kurs całkowity kuponu musi wynosić przynajmniej 2.00.

Po spełnieniu warunków w krótkim czasie otrzymasz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona, a o ich przyznaniu decyduje kolejność spełnienia wymagań promocji.

Gdzie obejrzeć mecz Bodo/Glimt – Sporting? Transmisja będzie dostępna na kanale Canal+ 360 oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Bodo/Glimt – Sporting? Mecz zostanie rozegrany w środę (11 marca) o godzinie 21:00.

