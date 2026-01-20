Bodo/Glimt - Manchester City: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na wtorek (20 stycznia) mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów.

PressFocus Na zdjęciu: Erling Haaland

Bodo/Glimt – Manchester City, gdzie oglądać?

W 7. kolejce Ligi Mistrzów dojdzie do rywalizacji Bodo/Glimt – Manchester City. To wyjątkowe spotkanie dla Erlinga Haalanda, który zagra w swojej ojczyźnie. Norweg zdobył w tej edycji już sześć bramek. Trafienie przeciwko drużynie ze swojej ojczyzny może być dla niego wyjątkowe. Najpierw trzeba jednak poradzić sobie z gospodarzami, którzy zrobią wszystko, aby zatrzymać giganta przed własną publicznością. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Bodo/Glimt – Manchester City, transmisja w TV

Spotkanie Bodo/Glimt – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.

Bodo/Glimt – Manchester City, transmisja online

Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Bodo/Glimt i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Bodo/Glimt – Manchester City, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Bodo/Glimt

Remis

Wygrana Manchesteru City Wygrana Bodo/Glimt 31%

Remis 31%

Wygrana Manchesteru City 38% 16+ Votes

Bodo/Glimt – Manchester City, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Manchesteru City na poziomie 1.38. Wyraźnie wyższy kurs oferują oni na sukces Bodo/Glimt (6.75). Potencjalny remis wiąże się ze współczynnikiem 6.00.

Bodo/Glimt Manchester City 6.75 6.00 1.42 Odds are subject to change. Last updated 20 stycznia 2026 18:44

