Bodo/Glimt – Manchester City, gdzie oglądać?
W 7. kolejce Ligi Mistrzów dojdzie do rywalizacji Bodo/Glimt – Manchester City. To wyjątkowe spotkanie dla Erlinga Haalanda, który zagra w swojej ojczyźnie. Norweg zdobył w tej edycji już sześć bramek. Trafienie przeciwko drużynie ze swojej ojczyzny może być dla niego wyjątkowe. Najpierw trzeba jednak poradzić sobie z gospodarzami, którzy zrobią wszystko, aby zatrzymać giganta przed własną publicznością. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Bodo/Glimt – Manchester City
Bodo/Glimt – Manchester City, transmisja w TV
Spotkanie Bodo/Glimt – Manchester City obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2.
Bodo/Glimt – Manchester City, transmisja online
Mecz 7. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Bodo/Glimt i Manchesteru City będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Bodo/Glimt – Manchester City, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Bodo/Glimt 31%
- Remis 31%
- Wygrana Manchesteru City 38%
16+ Votes
Bodo/Glimt – Manchester City, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy oszacowali kurs na wygraną Manchesteru City na poziomie 1.38. Wyraźnie wyższy kurs oferują oni na sukces Bodo/Glimt (6.75). Potencjalny remis wiąże się ze współczynnikiem 6.00.
Spotkanie Bodo/Glimt – Manchester City będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już we wtorek (20 stycznia) o godzinie 18:45.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.