dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Bochum – Bayer, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen próbuje w tym sezonie bronić mistrzowskiego tytułu. Nie jest łatwo, bowiem ekipa Xabiego Alonso nie radzi sobie już tak dobrze. Trzy punkty w sobotę są natomiast traktowane jako obowiązek. Aptekarze zmierzą się na wyjeździe z Bochum, czyli czerwoną latarnią Bundesligi. Gospodarze najbliższego starcia zgromadzili do tej pory tylko punkt.

Mecz Bochum – Bayer Leverkusen rozpocznie się o godzinie 15:30. Sprawdź nasze typy.

Bochum – Bayer, transmisja TV

Mecz Bochum – Bayer nie będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji. Można go śledzić wyłącznie w internecie.

Bochum – Bayer, transmisja online

Sobotnią rywalizację w Bundeslidze można obejrzeć w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Oprócz tego, istnieje możliwość śledzenia transmisji w usłudze STS TV. Oto instrukcja:

Zarejestruj się w STS, używając kodu promocyjnego GOAL

Postaw zakład na dowolny mecz Bundesligi. Zakład może być postawiony 24 godziny przed meczem lub w trakcie jego trwania (na żywo)

Wartość zakładu musi wynosić minimum 2 zł, aby kwalifikować się do uzyskania dostępu do transmisji

Bochum – Bayer, kto wygra?

Bochum – Bayer, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem bukmacherów jest Bayer Leverkusen. Kurs na wygraną gości wynosi najczęściej 1.25. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Bochum jest to nawet aż 9.90. Kurs na remis waha się z kolei między 5.80 a 6.90. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Gdzie oglądać mecz Bochum – Bayer? Mecz obejrzysz w platformie Viaplay oraz na STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Bochum – Bayer? Spotkanie odbędzie się już w sobotę (9 listopada) o godzinie 15:30.

