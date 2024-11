Bochum – Bayer Leverkusen: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2024)

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Granit Xhaka

Bochum – Bayer Leverkusen, typy bukmacherskie

Bayer Leverkusen w 10. kolejce Bundesligi uda się na wyjazdowe spotkanie z Vfl Bochum. Aptekarze są naturalnym faworytem tego meczu i będą mieli idealną okazję na zmniejszenie straty do liderującego Bayernu Monachium.

Moim zdaniem w tym meczu nie dojdzie do niespodzianki, ale kurs na wygraną Bayeru nie zachwyca. Według mnie drużyna Xabiego Alonso może popełnić błąd w defensywie, dlatego lepszą opcją wydaje się typ na to, że obie drużyny strzelą gola.

Bochum – Bayer Leverkusen, ostatnie wyniki

Vfl Bochum ma za sobą dramatyczną serię sześciu porażek z rzędu. w Poprzedniej kolejce zespół przegrał aż 2:7 z Eintrachtem Frankfurt.

Z kolei Bayer Leverkusen jest świeżo po porażce z Liverpoolem 0:4. Wcześniej Aptekarze zanotowali trzy remisy i jedną wygraną.

Bochum – Bayer Leverkusen, historia

Bayer zdecydowanie częściej triumfował w bezpośrednich meczach z Bochum. Bilans to trzy wygrane Aptekarzy, remis i jedno zwycięstwo ekipy Vfl.

Bochum – Bayer Leverkusen, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy bardzo wyraźnie wskazali faworyta. Kurs na Bayer wynosi około 1.27. Natomiast współczynnik na Bochum oscyluje w granicach 9.10. Trochę niżej wyceniono remis, bo tutaj szacunek wynosi mniej więcej 6.50.

W tym miejscu warto dodac, że nasz STS kod bonusowy GOAL umożliwia odebranie bonusów o wartości do 660 zł, zakładu bez ryzyka do 100 zł oraz skorzystanie z wysokich kursów na największe wydarzenia sportowe.

Bochum – Bayer Leverkusen, przewidywane składy

Bochum – Bayer Leverkusen, transmisja

Mecz Bochum – Bayer odbędzie się w sobotę (9 listopada) o godzinie 15:30. Transmisja ze spotkania będzie dostępna za pośrednictwem platformy Viaplay.

Natomiast oprócz tego pojedynek można obejrzeć za darmo za pośrednictwem STS TV. Oto instrukcja:

