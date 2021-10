Benfica – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. W jednym z ciekawiej zapowiadających się środowych meczów 3. kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów Benfica Lizbona podejmować będzie u siebie Bayern Monachium. W roli faworyta na murawę wybiegną Bawarczycy, ale Portugalczycy z pewnością będą chcieli wykorzystać atut własnego boiska. Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00 i będzie transmitowany w polskiej telewizji.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium po dwóch rozegranych spotkaniach ma na swoim koncie komplet sześciu punktów. Podopieczni Juliana Nagelsmanna bez problemów pozostawili w pokonanym polu Barcelonę (3:0) i Dynamo Kijów (5:0). Teraz czeka ich wizyta na trudnym terenie w Lizbonie.

Benfica do tej pory zgromadziła na swoim koncie cztery punkty (0:0 z Dynamem i 3:0 z Barceloną). To co zwraca uwagę to czyste konto portugalskiego zespołu w obu dotychczasowych meczach. Czy w środę Robert Lewandowski i spółka znajdą sposób na defensywę rywali? Dowiedz się więcej – zobacz typy na mecz Benfica – Bayern.

Benfica – Bayern, transmisja na żywo w TV

Transmisja z meczu Benfica – Bayern będzie w Polsce ogólnodostępna. Na pokazanie tego meczu “na żywo” zdecydowała się Telewizja Polska i pojedynek będzie można obejrzeć na kanale TVP1. Transmisja będzie również dostępna na Polsat Sport Premium 1.

Benfica – Bayern, transmisja online

Spotkanie naturalnie będzie można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Jedną z opcji jest obejrzenie go na internetowej stronie tvpsport.pl lub za pomocą aplikacji mobilnej TVP Sport. Drugą jest skorzystanie z usług Polsat Box Go.

Benfica – Bayern, kursy bukmacherskie

Benfica nie doznała do tej pory ani jednej porażki. W środę zagra również przed własną publicznością. Zdecydowanym faworytem według bukmacherów do wygranej pozostaje jednak Bayern Monachium.

Benfica Lizbona Bayern Monachium 6.15 5.00 1.52 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20. października 2021 12:28 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin