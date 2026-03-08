Benfica zagra z FC Porto w meczu 25. kolejki Liga Portugal. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 8 marca 2026 roku o godzinie 19:00. Sprawdzamy gdzie oglądać mecz Benfica – FC Porto w TV, online i za darmo.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jan Bednarek

Benfica – FC Porto: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Benfica – FC Porto możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania ligi portugalskiej po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli mecz już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Benfica – FC Porto:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Benfica – FC Porto.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Spotkanie możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat abonamentowych.

Benfica – FC Porto: gdzie obejrzeć?

Mecz 25. kolejki Liga Portugal pomiędzy Benficą a FC Porto zostanie rozegrany w niedzielę, 8 marca 2026 roku, o godzinie 19:00 na Estádio da Luz w Lizbonie. Będzie to jedno z najciekawszych spotkań weekendu w Portugalii, bo zmierzą się zespoły walczące o najwyższe cele. Porto jest liderem tabeli, a Benfica chce zmniejszyć stratę do czołówki i wygrać prestiżowy klasyk przed własną publicznością. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 2.

Benfica – FC Porto: stream online

Stream online z meczu Benfica – FC Porto dostępny będzie w STS TV. Wystarczy rejestracja z kodem GOAL oraz postawienie zakładu za minimum 2 zł, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo bez konieczności wykupywania abonamentu. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą śledzić portugalski klasyk na żywo na dowolnym urządzeniu.

Gdzie oglądać mecz Benfica – FC Porto za darmo? Darmową transmisję meczu Benfica – FC Porto udostępnia STS TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOAL i postawić dowolny zakład. Kiedy mecz Benfica – FC Porto? Mecz Benfica – FC Porto odbędzie się w niedzielę, 8 marca 2026 roku, o godzinie 19:00. Benfica – FC Porto: gdzie transmisja TV? Transmisja telewizyjna meczu Benfica – FC Porto w Polsce odbędzie się na kanale Eleven Sports 2.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.