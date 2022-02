PressFocus Na zdjęciu: Davy Klaassen i Antony

SL Benfica – Ajax Amsterdam: transmisja na żywo w TV oraz stream online. Jednym z najciekawszych pojedynków 1/8 finału Ligi Mistrzów wydaje się pojedynek Benfiki i bijącego kolejne rekordy Eredivisie Ajaksu. Transmisja ze spotkania będzie dostępna w polskiej telewizji oraz internecie.

SL Benfica – Ajax Amsterdam, gdzie oglądać

Benfica miała niezwykle udane wejście w sezon, spuentowane wyrzuceniem Barcelony za burtę Ligi Mistrzów. Później w klubie doszło jednak do zawirowań, w wyniku których odszedł Jorge Jesus. Obecnie lizbończycy zajmują zaledwie trzecie miejsce w lidze i niemal wypisali się z walki o mistrzostwo. Do liderującego Porto tracą aż dwanaście punktów.

Ajax, z kolei, wyczynia cuda w Eredivisie. Amsterdamczycy w 23 meczach stracili zaledwie pięć bramek! Dodatkowo do meczu z Benfiką podejdą po serii dziesięciu kolejnych zwycięstw we wszystkich rozgrywkach. Maszyna Erika ten Haga wygląda na naoliwioną i gotową do kolejnego zszokowania Europy.

SL Benfica – Ajax Amsterdam, transmisja na żywo w TV

Spotkanie 1/8 finału Ligi Mistrzów obejrzysz na kanale Polsat Sport Premium 2.

SL Benfica – Ajax Amsterdam, transmisja na żywo za darmo

Istnieje sposób, aby środowe starcie obejrzeć zupełnie za darmo. Kanał Polsat Sport Premium 3 jest bowiem dostępny w pakiecie sportowym w usłudze Polsat Box Go, do którego teraz można uzyskać za darmo dostęp na 30 dni. Umożliwia to promocja przygotowana przez Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Przedstawiamy krok po kroku co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

Jeżeli spełnisz powyższe dwa warunki, w ciągu 48h godzin otrzymasz od Fuksiarza drogą mailową darmowy dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go. Dzięki temu będziesz mógł przez najbliższe 30 dni oglądać mecze Ligi Mistrzów.

SL Benfica – Ajax Amsterdam, transmisja online

Po wykupieniu abonamentu możesz obejrzeć środowy mecz za pomocą Polsat Box Office. W poprzednim akapicie pokazaliśmy też, jak uzyskać dostęp do transmisji online zupełnie za darmo.

SL Benfica – Ajax Amsterdam, kursy bukmacherskie

Ostatnia forma obu ekip nie pozostawia złudzeń. Dla bukmacherów Holendrzy są wyraźnym faworytem nadchodzącego starcia.

Benfica Lizbona Ajax Amsterdam 4.50 4.10 1.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2022 11:03 .

