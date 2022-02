Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Ajaxu

Jednym z dwóch środowych meczów 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie konfrontacja ekip spoza czołowych pięciu ligi. W Lizbonie Benfica podejmie Ajax. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi informacje o transmisji telewizyjnej, czy też aktualne kursy bukmacherów.

Benfica – Ajax, typy i przewidywania

Piłkarze z Holandii zachwycili swoją grą i wynikami w fazie grupowej Ligi Mistrzów (komplet wygranych meczów). Nie dziwi zatem fakt, że niektórzy typują amsterdamczyków jako czarnego konia tych rozgrywek. Benfica nie prezentuje się tak dobrze. Ma wyraźnie mniejsze szanse na sukces w środowej batalii. Może jednak strzelić niejednego gola. Naszym zdaniem warto obstawić powyżej 2,5 bramki w meczu. Taki scenariusz spełnił się w 12 z 15 ostatnich spotkań z udziałem Ajaxu.

Benfica – Ajax, ostatnie wyniki

W klubie takim jak Benfica co roku celem jest wywalczenie tytułu mistrzowskiego. W sezonie 2021/2022 zadanie to najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowane. Zespól, którym dowodzi Nelson Verissimo, do liderującego w tabeli FC Porto traci już 12 punktów. T o efekt między innymi niedawnego remisu z Boavistą. Benfica potrzebowała wcześniej dogrywki, aby wyeliminować ten klub z Pucharu Ligi Portugalskiej.

Znacznie bardziej komfortową sytuację w lidze holenderskiej ma Ajax. Zespół ten może spoglądać na rywali z fotelu lidera, którego nie zamierza opuścić już do końca sezonu 2021/2022. Gracze z Amsterdamu maja bowiem pięć punktów przewagi nad wiceliderem, czyli PSV. Ponadto zawodnicy Erika ten Haga ostatni raz przegrali 12 grudnia zeszłego roku z AZ Alkmar.

Benfica – Ajax, historia

Kluby te rywalizowały ze sobą siedmiokrotnie. Większość konfrontacji miała jednak miejsce w zamierzchłych czasach. Najnowsze starcia między ekipami z Lizbony i Amsterdamu odbyły się w fazie grupowej Ligi Mistrzów sezonu 2018/2019. Wówczas był remis, a raz zwyciężył Ajax.

Benfica – Ajax, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w środę 23 lutego. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 42-letni Slavko Vincic. Pierwszy gwizdek słoweńskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 21:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Polsat Sport Premium 2.

