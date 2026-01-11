Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.01.2026)

Bayern Monachium - Vfl Wolfsburg to mecz 16. kolejki 1. Bundeslig. Spotkanie na Allianz Arenie rozpocznie się w niedzielę (11 stycznia) o godz. 17:30. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Wolfsburg: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Vfl Wolfsburg w ostatnim meczu 16. kolejki 1. Bundesligi. Piłkarze Vincenta Kompany’ego są na czele ligowej tabeli. Jeszcze żaden zespół w bundesligowych rozgrywkach nie znalazł sposobu na Bawarczyków. Ostatni mecz na własnym boisku mistrzowie Niemiec nie wspominają najlepiej, gdyż zremisowali z FSV Mainz (2:2).

Ekipa z Wolfsburga zajmuje 14. miejsce i ma tylko trzy punkty nad strefą spadkową. Pierwszym wyborem między słupkami jest Kamil Grabara, który postara się zatrzymać gwiazdy w Bawarii. Warto zaznaczyć, że Wilki w czterech ostatnim meczach wyjazdowych zdołali odnieść dwa zwycięstwa. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg.

Bayern – Wolfsburg: transmisja w TV

Spotkanie Bayernu Monachium z Wolfsburgiem będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Starcie mistrza Niemiec skomentują Michał Wszołek i Tomasz Zieliński. Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 17:30.

Bayern – Wolfsburg: stream online

Ponadto mecz Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg będzie do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.

Jak oglądać mecz Bayern – Wolfsburg w STS TV?

Mecz Bayern – Wolfsburg możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Bayern – Wolfsburg zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Bayern – Wolfsburg: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego meczu w stolicy Bawarii jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.14. Tymczasem zwycięstwo Wolfsburga zostało wycenione na poziomie 17.00.

Bayern Monachium VfL Wolfsburg 1.14 9.60 16.0 Odds are subject to change. Last updated 11 stycznia 2026 15:34

Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 17:30. Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg? Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.

