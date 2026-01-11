Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (11.01.2026)

Bayern – Wolfsburg: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie Vfl Wolfsburg w ostatnim meczu 16. kolejki 1. Bundesligi. Piłkarze Vincenta Kompany’ego są na czele ligowej tabeli. Jeszcze żaden zespół w bundesligowych rozgrywkach nie znalazł sposobu na Bawarczyków. Ostatni mecz na własnym boisku mistrzowie Niemiec nie wspominają najlepiej, gdyż zremisowali z FSV Mainz (2:2).
Ekipa z Wolfsburga zajmuje 14. miejsce i ma tylko trzy punkty nad strefą spadkową. Pierwszym wyborem między słupkami jest Kamil Grabara, który postara się zatrzymać gwiazdy w Bawarii. Warto zaznaczyć, że Wilki w czterech ostatnim meczach wyjazdowych zdołali odnieść dwa zwycięstwa. Sprawdź, gdzie będzie transmisja meczu Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg.
Bayern – Wolfsburg: transmisja w TV
Spotkanie Bayernu Monachium z Wolfsburgiem będzie dostępne na antenie Eleven Sports 1. Starcie mistrza Niemiec skomentują Michał Wszołek i Tomasz Zieliński. Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 17:30.
Bayern – Wolfsburg: stream online
Ponadto mecz Bayern Monachium – Vfl Wolfsburg będzie do objerzenia na portalu elevensports.pl oraz w usłudze bukmachera STS TV.
Jak oglądać mecz Bayern – Wolfsburg w STS TV?
Mecz Bayern – Wolfsburg możesz obejrzeć w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Wolfsburg zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
Bayern – Wolfsburg: kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego meczu w stolicy Bawarii jest Bayern Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.14. Tymczasem zwycięstwo Wolfsburga zostało wycenione na poziomie 17.00.
Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (11 stycznia) o godzinie 17:30.
Mecz będzie transmitowany na antenie Eleven Sports 1 oraz na portalu elevensports.pl.
