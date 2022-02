PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – RB Lipsk: transmisja za darmo. W jednym z najciekawiej zapowiadającym się spotkań 21. kolejki Bundesligi prowadzący w ligowej tabeli Bawarczycy podejmować będą poprzedni klub Juliana Nagelsmanna – RB Lipsk. Sprawdź co zrobić, aby obejrzeć mecz zupełnie za darmo. Jest na to prosty sposób.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern niezmiennie prowadzi w ligowej tabeli z bezpieczną przewagą nad resztą stawki. Aktualnie drużyna Juliana Nagelsmanna wyprzedza o sześć punktów Borussię Dortmund, która jest jedynym zespołem, który może marzyć o dogonieniu rywala z Monachium. Mistrzowie Niemiec kolejny krok w kierunku obrony mistrzowskiego tytułu będą starali się zrobić w sobotę, kiedy na Allianz Arena zmierzą się z RB Lipsk.

Mecz zapowiada się niezwykle ciekawie, bowiem jedenastka z Lipska może się pochwalić kompletem zwycięstw w 2022 roku i do Monachium przyjedzie z nadzieją na sprawienie niespodzianki. I z pewnością nie można odbierać jej na to szans, choć zdecydowanym faworytem są oczywiście gospodarze.

Pierwszy pojedynek obu zespołów, który we wrześniu ubiegłego roku odbył się na Red Bull Arena, zakończył się wysoką wygraną 4:1 gości z Monachium. Jak będzie tym razem? Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – RB Lipsk.

Bayern – RB Lipsk, transmisja na żywo w TV

Sobotniego spotkania, podobnie jak pozostałych spotkań Bundesligi, nie obejrzymy w tradycyjnej telewizji. W tej kwestii nic się nie zmieniło od początku sezonu, kiedy prawa do transmisji trafiły w ręce platformy streamingowej Viaplay. Transmisje dostępne są tylko za pośrednictwem internetu i wymagają wykupienia subskrypcji, której miesięczny koszt wynosi 34 zł. Znamy jednak sposób, aby mecz Bayernu z RB Lipsk obejrzeć zupełnie za darmo. Transmisja będzie bowiem dostępna na internetowej stronie bukmachera STS. Poniżej znajdziecie informacje, co trzeba zrobić, aby mieć do niej dostęp.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

STS zakłady bukmacherskie to jeden z polskich bukmacherów, który dla swoich klientów udostępnia transmisje z szeregu sportowych wydarzeń. Na jego stronie obejrzymy również sobotnie spotkanie Bayernu z RB Lipsk. Transmisja dostępna będzie dla wszystkich, które spełnią dwa proste warunki. Pierwszym jest posiadanie lub rejestracja konta (można tego dokonać klikając w poniższy baner) oraz zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu.

Założenie konta w STS przy wykorzystaniu kodu promocyjnego GOAL uprawnia również do odebrania bardzo atrakcyjnego bonusu powitalnego. W jego skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka 234 zł, który można wykorzystać np. na postawienie zakładu na mecz Bayern – RB Lipsk.

Bayern – RB Lipsk, transmisja online

Transmisje są dostępne na platformie Viaplay, ale jak już informowaliśmy, niezbędne jest wykupienie dostępu, którego koszt w standardowej ofercie wynosi 34 zł miesięcznie. Wyżej znajdziecie również sposób, który pozwoli Wam na obejrzenie sobotniego meczu w Monachium zupełnie za darmo.

Bayern – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego spotkania są oczywiście gospodarze, także według firmy bukmacherskich. Widać to wyraźnie po oferowanych przez nich kursach na ten mecz.

Bayern Monachium RB Lipsk 1.42 5.50 7.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 lutego 2022 11:02 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin