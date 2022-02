Bayern Monachium – RB Lipsk: typy, kursy, zapowiedź (05.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – RB Lipsk: typy i kursy na mecz Bundesligi. Po krótkiej przerwie niemiecka Bundesliga wznowi rywalizację od mocnego uderzenia. Na Allianz Arena w Monachium Bayern podejmował będzie prezentujące w ostatnim czasie wysoką formę RB Lipsk.

Bayern Monachium – RB Lipsk, typy i przewidywania

Bayern Monachium nie uniknął w tym sezonie potknięć, ale w meczach ze swoimi najważniejszymi przeciwnikami stawał na wysokości zadania. Do sobotniego spotkania z RB Lipsk także przystąpi z jednym celem, jakim jest zgarnięcie pełnej puli. Gościom prowadzonym przez Domenico Tedesco w sprawieniu niespodzianki w Monachium może nie pomóc nawet wysoka forma prezentowana w tym roku.

Wypoczęci po krótkiej przerwie piłkarze Bayernu zrobią wszystko, aby zdobyć komplet punktów i umocnić się na prowadzeniu w ligowej. Bardzo słabo spisujący się na wyjazdach RB Lipsk nie ma zbyt wielu argumentów przemawiających na jego korzyść. Dlatego też nie spodziewamy się w tym meczu niespodzianki, stawiamy na wygraną ekipy Juliana Nagelsmanna i dorzucamy zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: wygrana Bayernu + powyżej 1,5 bramki

STS 1.49 wygrana Bayernu i powyżej 1,5 bramki

Bayern Monachium – RB Lipsk, ostatnie wyniki

2022 rok nie rozpoczął się dobrze dla Bayernu Monachium, który zdziesiątkowany problemami zdrowotnymi w mocno rezerwowym składzie mierzył się w pierwszym meczu z Borussią M’gladbach. Drużyna Juliana Nagelsmanna musiała wówczas uznać wyższość rywali i doznała trzeciej porażki w tym sezonie. W kolejnych dwóch spotkaniach potwierdziła jednak, że jest murowanym faworytem do zdobycia mistrzowskiego tytułu. W wyjazdowych pojedynkach Bayern nie dał szans FC Koeln (4:0) i Hercie Berlin (4:0). Teraz powalczy o pierwszy komplet w tym roku przed własną publicznością, ale czeka go niełatwe zadanie.

RB Lipsk w tym sezonie spisywał się z różnym skutkiem, czego efektem jest dopiero szóste miejsce w ligowej tabeli. 2022 rok jest jednak bardzo udany dla drużyny prowadzonej przez Domenico Tedesco, która może się pochwalić kompletem czterech zwycięstw. Na ligowych boiskach wygrywała kolejno z FSV Mainz (4:1 u siebie), VfB Stuttgart (2:0 na wyjeździe) i VfL Wolfsburg (2:0 u siebie), a w międzyczasie awansowała również do ćwierćfinału Pucharu Niemiec pokonując 2:0 Hansę Rostock w meczu 1/8 finału.

Warto tutaj zaznaczyć, że wygrana nad Stuttgartem była dopiero pierwszą wygraną RB Lipsk w tym sezonie na wyjeździe. W pozostałych ośmiu ligowych spotkaniach na boiskach rywali padły cztery remisy, a cztery mecze kończyły się porażkami ekipy z Red Bull Arena.

Bayern Monachium – RB Lipsk, historia

Bilans dotychczasowych pojedynków obu zespołów na boiskach Bundesligi jest fatalny dla RB Lipsk, który wygrał zaledwie 1 z 13 dotychczasowych pojedynków. Miało to miejsce w marcu 2018 roku, kiedy przed własną publicznością ograli Bayern 2:1. Z kolei Bawarczycy mają na swoim koncie siedem wygranych, a pięć spotkań zakończyło się remisem.

Dwa ostatnie ligowe spotkania w Monachium zakończyły się podziałem punktów. W lutym 2020 roku nie obejrzeliśmy ani jednego gola, natomiast dziesięć miesięcy później było ich aż sześć. O ile RB Lipsk potrafił się w ostatnim czasie postawić Bawarczykom na ich terenie, to przegrał ostatnie dwa mecze u siebie. W rundzie jesiennej obecnego sezonu drużyna Juliana Nagelsmanna nie dała żadnych szans rywalom i rozbiła ich 4:1.

Bayern Monachium – RB Lipsk, kursy bukmacherskie

RB Lipsk przed sezonem miał być jednym z rywali Bayernu do walki o mistrzostwo Niemiec. Rzeczywistość zweryfikowała jednak ambicje Byków, a Bayern jak na razie pokazuje swoim rywalom miejsce w szeregu. Bukmacherzy również nie mają żadnych wątpliwości i zdecydowanie wskazują Bayern w roli faworyta sobotniego spotkania na Allianz Arena. Kurs w STS na ich wygraną wynosi około 1.45.

Hertha Berlin – Bayern Monachium, transmisja meczu

Prawa do transmisji meczów niemieckiej Bundesligi od początku obecnego sezonu należą do platformy streamingowej Viaplay, a za co tym idzie nie możemy ich oglądać w tradycyjnej telewizji. Transmisje dostępne są za pośrednictwem internetu po wykupieniu subskrypcji, której miesięczny koszt w standardowej ofercie wynosi 34 zł.

Transmisję z sobotniego meczu w Monachium będziemy mogli obejrzeć na internetowej stronie największego polskiego bukmachera – STS. Aby mieć do niej dostęp wystarczy spełnić dwa proste warunki. Zarejestrować konto w STS z wykorzystaniem kodu promocyjnego GOAL oraz zagrać w ciągu ostatnich 24 godzin dowolny zakład. Jeżeli spełnicie te warunki, będziecie mogli cieszyć się darmowym dostępem do transmisji.

