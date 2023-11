IMAGO / Richard Sellers Na zdjęciu: Kamil Grabara

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, gdzie oglądać

Bayern Monachium już zapewnił sobie awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów. Bawarczycy mają na swoim koncie komplet czterech wygranych w fazie grupowej, ale nie należy spodziewać, że mistrz Niemiec podda się bez walki. FC Kopenhaga z Kamilem Grabarą staje przed niezwykle trudnym zadaniem. Punkty są im jednak bardzo potrzebne. O promocję do kolejnej rundy walczą z Manchesterem United i Galatasaray, a te ekipy dzieli zaledwie jeden punkt.

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, transmisja na żywo w TV

Środowy mecz Bayernu Monachium z FC Kopenhagą obejrzysz na żywo na antenie Polsat Sport Premium 3. Początek widowiska o godzinie 21:00.

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, transmisja online

To spotkanie będzie można obejrzeć również w CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z oferty, dzięki której przez pierwsze dwa miesiące 30-dniowy abonament kosztuje jedynie 39 zł. W standardowej ofercie pakiet z dostępem do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium kosztuje 74 zł/mies. Łącznie przez okres trwania promocji można zaoszczędzić aż 70 zł. Warto dodać, że subskrypcja jest odnawiana co miesiąc.

Bayern Monachium – FC Kopenhaga, kursy bukmacherskie

Nie ulega wątpliwości, że zdecydowanym faworytem jest Bayern Monachium. Tak też uznali bukmacherzy. Kursy na wygrana Bawarczyków oscylują wokół 1,25.

Bayern Monachium FC Kopenhaga 1.23 7.00 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2023 07:48 .

Gdzie obejrzeć mecz Bayern – Kopenhaga? Mecz będzie transmitowany na antenie Polsat Sport Premium 3 oraz w usłudze CANAL+ Online. Kiedy jest mecz Bayern – Kopenhaga? Mecz rozpocznie się w środę, 29 listopada, o godzinie 21:00.

