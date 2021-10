Bayern – Hoffenheim: transmisja za darmo oraz stream online. W sobotnim meczu 9. kolejki Bundesligi na Allianz Arena podopieczni Juliana Nagelsmanna w roli murowanego faworyta do zwycięstwa zmierzą się z Hoffenheim. Mistrzowie Niemiec będą chcieli potwierdzić bardzo wysoką formę zaprezentowaną w ostatnich meczach. Spotkanie, które rozpocznie się o godzinie 15:30, nie będzie transmitowane w tradycyjnej telewizji, ale można je będzie obejrzeć zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Przed przerwą na mecze reprezentacji Bayern Monachium zaliczył poważne potknięcie, jakim była porażka przed własną publicznością z Eintrachtem Frankfurt. W kolejnych występach potwierdził jednak, że był to tylko wypadek przy pracy. Przed tygodniem Bawarczycy efektownie 5:1 pokonali na wyjeździe uważany za ich rywala w walce o mistrzowski tytuł – Bayer Leverkusen. Z bardzo dobrej strony zaprezentowali się również w środowym meczu Lig Mistrzów, w którym wygrali 4:0 w Lizbonie z miejscową Benfiką.

Teraz rywalem mistrzów Niemiec będzie grające w kratkę Hoffenheim. Drużyna z Sinheim dobre występy przeplata znacznie słabszymi. Przed reprezentacyjną przerwą przegrała 1:3 na wyjeździe ze Stuttgartem, by w następnej kolejce rozgromić u siebie 5:0 FC Koeln.

W Monachium faworyt będzie tylko jeden. Każdy inny wynik niż wygrana bawarskiego giganta będzie bardzo dużą niespodzianką. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Hoffenheim.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Od sezonu 2021/22 mecze niemieckiej Bundesligi nie są dostępne w Polsce w tradycyjnej telewizji. Przetarg na zakup wyłączonych praw do transmitowania meczów ligi niemieckiej wygrała internetowa platforma streamingowa Viaplay i obecnie tylko za jej pośrednictwem można śledzić poczynania Roberta Lewandowskiego i jego Bayernu Monachium. Meczu z Hoffenheim nie obejrzymy więc w normalnej telewizji, ale oczywiście transmisja będzie dostępna inną drogą. Również zupełnie za darmo. Co trzeba zrobić? Wyjaśniamy nieco niżej.

Bayern – Hoffenheim, transmisja online

Prawami do transmitowana meczów Bundesligi w sezonie 2021/22 dysponuje platforma Viaplay, która jest dostępna tylko za pośrednictwem internetu. To na niej obejrzymy “na żywo” dzisiejszy mecz Bayernu z Hoffenheim, ale aby mieć do niego dostęp trzeba wykupić subskrypcję, która w standardowej ofercie kosztuje 34 złotych miesięcznie. Jest jednak również inny sposób na obejrzenie tego i innych spotkań Bundesligi zupełnie za darmo. Wszystko dzięki niektórym legalnym polskim bukmacherom.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Mamy również dobre wiadomości. Transmisje z meczów niemieckiej ekstraklasy udostępniane są również przez niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów. Mecz Bayern – Hoffenheim będziemy mogli obejrzeć między innymi dzięki usłudze STS TV, która jest dostępna na internetowej stronie STS zakłady bukmacherskie. Transmisja będzie dostępna zupełnie za darmo po spełnieniu jego prostego warunku. Należy w ciągu ostatnich 24 godzin postawić dowolny zakład (bez żadnych wymogów dotyczących stawki i kursu). Oczywiście wcześniej należy , co możecie uczynić klikając w poniższy link.

Bayern – Hoffenheim, kursy bukmacherskie

Kursy oferowane przez bukmacherów na sobotnie spotkanie jasno pokazują kto jest faworytem tego spotkania.

Bayern Monachium Hoffenheim 1.19 9.20 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23. października 2021 08:32 .

