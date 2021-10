Bayern – Eintracht: transmisja za darmo oraz stream online. Mistrzowie Niemiec w niedzielnym meczu będą starali się potwierdzić wysoką formę prezentowaną w ostatnich tygodniach. Spotkanie z Eintachtem będzie dla Bayernu okazją do odniesienia szóstego zwycięstwa w nowym sezonie Bundesligi. Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (3 października) o godzinie 17:30. Mecz nie będzie dostępny w tradycyjnej telewizji, ale jest możliwość obejrzenia go zupełnie za darmo.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern Monachium pod wodzą Juliana Nagelsmanna spisuje się coraz lepiej z tygodnia na tydzień. Bawarczycy już teraz prowadzą w ligowej tabeli. Z sześciu dotychczas rozegranych spotkań wygrali pięć. W ostatnich meczach nie dają również szans swoim rywalom. O sile Bayernu w Bundeslidze przekonali się nie tylko beniaminkowie (7:0 z VfL Bochum i 3:1 z Greuther Fuerth), ale również drużyna wymieniana w gronie kandydatów do walki tytuł – 4:1 z RB Lipsk. W międzyczasie mistrzowie Niemiec odnieśli również dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów – 3:0 z Barceloną i 5:0 z Dynamem Kijów.

W niedzielę rywalem Bayernu będzie Eintracht, który w nowym sezonie ligowym nie odniósł jeszcze ani jednego zwycięstwa. Drużyna z Frankfurtu rozpoczęła sezon od porażki, ale w kolejnych pięciu meczach za każdym razem dzieliła się punktami z rywalami. W Monachium o kontynuowanie tej passy może być trudno, bowiem na boisko w roli murowanego faworyta do zwycięstwa przystąpią gospodarze.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Jak już wszyscy prawdopodobnie zdążyli zauważyć, od sezonu 2021/22 mecze niemieckiej Bundesligi nie są dostępne w tradycyjnej telewizji. Nie jest to najwygodniejsza sytuacja dla kibiców niemieckiej piłki, w tym fanów Bayernu i Roberta Lewandowskiego. Z meczu Bayernu z Eintrachtem transmisji w tradycyjnej telewizji nie zobaczymy, ale nie oznacza to, że mecz nie będzie dostępny w Polsce. Wręcz przeciwnie. Jak go obejrzeć? Wyjaśniamy poniżej.

Bayern – Eintracht, transmisja online

Od sezonu 2021/22 prawami do transmisji Bundesligi w Polsce dysponuje platforma streamingowa Viaplay, która działalność w naszym kraju rozpoczęła dopiero w sierpniu. Za jej pośrednictwem możemy obejrzeć wszystkie mecze niemieckiej Bundesligi. Dostępna na niej będzie także transmisja z niedzielnego meczu Bayernu Monachium z Eintrachtem Frankfurt, ale aby mieć do niej dostęp należy wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 złotych. Jest również inna możliwość obejrzenia meczu zupełnie za darmo. Poniżej prezentujemy szczegóły.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Transmisje z wybranych meczów niemieckiej Bundesligi na swoich platformach udostępniają niektórzy legalni bukmacherzy. Mecz Bayern – Eintracht będzie dostępny w usłudze STS TV, która została uruchomiona przez STS zakłady bukmacherskie. Transmisja będzie dostępna zupełnie za darmo, a jedynym warunkiem, który trzeba spełnić, aby mieć do niej dostęp, jest postawienie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego zakładu. Co ważne, nie ma tutaj żadnych wymogów dotyczących stawki takiego kuponu czy minimalnego kursu.

Bayern – Eintracht, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości i zdecydowanie stawiają w tym meczu na Bayern. Z kolei kursy na wygraną gości z Frankfurtu potrafią wynieść nawet 15.00!

Bayern Monachium Eintracht Frankfurt 1.19 8.95 17.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3. października 2021 12:00 .

