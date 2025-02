dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Bayern Monachium – Celtic Glasgow, gdzie oglądać?

We wtorkowy wieczór Bayern Monachium podejmie na własnym stadionie Celtic Glasgow w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów. Przypomnijmy, że przed tygodniem padł wynik 2:1 dla niemieckiego klubu, a na listę strzelców wpisali się wtedy Michael Olise, Harry Kane oraz Daizen Maeda.

Czy szkocka drużyna zdoła odwrócić losy tej rywalizacji? Na pewno nie jest faworytem, tym bardziej że dzisiejszy pojedynek odbędzie się na Allianz Arenie. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i internecie.

Bayern Monachium – Celtic Glasgow, transmisja w TV

Starcie pomiędzy Bayernem Monachium a Celtikiem Glasgow oczywiście możesz obejrzeć w tradycyjnej telewizji. To spotkanie będzie bowiem transmitowane na kanale CANAL+ Extra 1. W tej stacji zawody skomentują Rafał Dębiński oraz Michał Trela.

Bayern Monachium – Celtic Glasgow, transmisja online

Wtorkowe spotkanie Bayern Monachium – Celtic Glasgow można oglądać również za pośrednictwem internetu dzięki usłudze CANAL+ online. Teraz możesz także zgarnąć dostęp na 30 dni do pakietu Super Sport w specjalnej ofercie Fortuny. Dzięki temu będziesz miał dostęp do transmisji nie tylko rewanżowych meczów fazy play-off, ale także wszystkich pojedynków w ramach 1/8 finału tych europejskich rozgrywek. Jak to zrobić?

Kurs 150.00 na zwycięstwo Bayernu lub Celtiku

Bayern Monachium – Celtic Glasgow, sonda

Bayern Monachium – Celtic Glasgow, kursy bukmacherskie

Gdzie obejrzeć mecz Bayern Monachium – Celtic Glasgow? Spotkanie będzie dostępne na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 1. Kiedy odbędzie się spotkanie Bayern Monachium – Celtic Glasgow? Pierwszy gwizdek wybrzmi we wtorek (18 lutego) o godzinie 21:00.

