PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Bayern – Arminia: transmisja za darmo oraz stream online. W sobotni wieczór Bayern powinien bez większych problemów sięgnąć po kolejny komplet punktów. Bawarczycy zmierzą się bowiem na Allianz Arena z przedostatnią Arminią Bielefeld. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30, ale niestety nie obejrzymy w Polsce w tradycyjnej telewizji. Sprawdź natomiast jak obejrzeć go zupełnie za darmo za pośrednictwem internetu. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Bayern przed tygodniem zaliczył dużą wpadkę, doznając drugiej porażki w obecnym sezonie. Podopieczni Juliana Nagelsmanna w wyjazdowym meczu przegrali 1:2 z Augsburgiem. W efekcie ich przewaga nad drugą w tabeli Borussią Dortmund stopniała do zaledwie jednego punktu.

W sobotę Bawarczycy mają wręcz obowiązek sięgnięcia po komplet punktów. Przed własną publicznością podejmować będą przedostatnią w tabeli Arminię Bielefeld, która w tym sezonie odniosła tylko jedno zwycięstwo. Choć beniaminek może się pochwalić zdobyciem czterech punktów w dwóch ostatnich ligowych spotkaniach, to trudno spodziewać się scenariusza, w którym sprawia niespodziankę na Allianz Arena.

Bayern jest murowanym faworytem do zdobycia trzech punktów i każdy inny wynik niż ich wygrana trzeba będzie uznać za sensację. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Bayern – Arminia.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Spotkanie Bayern – Arminia rozegrane zostanie w ramach 13. kolejki Bundesligi. W Polsce, do czego już się przyzwyczailiśmy, nie będziemy mogli obejrzeć go w tradycyjnej telewizji. Od tego sezonu prawami do transmisji meczów Bundesligi w naszym kraju dysponuje platforma streamingowa Viaplay, a co za tym idzie transmisje dostępne są tylko za pośrednictwem internetu po wykupieniu subskrypcji.

Jest jednak sposób, dzięki któremu mecze Bundesligi w Polsce możemy oglądać zupełnie za darmo. Szczegóły wyjaśniamy poniżej.

Arminia – Bayern, transmisja online

Mecz Arminia – Bayern na platformie streamingowej Viaplay będzie można obejrzeć wykupując subskrypcję, której miesięczny koszt w standardowej ofercie wynosi 34 złote. Za pośrednictwem internetu mecz będzie można obejrzeć również zupełnie za darmo. Transmisje ze spotkań Bundesligi udostępniane są bowiem na platformach niektórych legalnych bukmacherów. Co trzeba zrobić? Sprawdź niżej.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Mecz Bayern – Arminia będzie dostępny zupełnie za darmo między innymi w usłudze STS TV na stronie największego polskiego bukmachera – STS zakłady bukmacherskie. Co trzeba zrobić, aby odblokować sobie dostęp do transmisji? Wystarczy w ciągu ostatnich 24 godzin postawić dowolny kupon. Nie ma tutaj żadnych wymogów dotyczących minimalnego kursu czy minimalnej stawki. Oczywiście wcześniej trzeba dokonać rejestracji konta w STS, co możecie uczynić klikając w poniższy link.

Bayern – Arminia, kursy bukmacherskie

Legalni polscy bukmacherzy zgodnie stawiają Bayern w roli murowanego faworyta do zdobycia trzech punktów. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków nie przekracza 1.10.

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin