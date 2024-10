fot. imageBROKER.com GmbH & Co. KG / Alamy Na zdjęciu: Edmond Tapsoba i Jonathan Tah

Bayer – Eintracht, gdzie oglądać?

Bayer Leverkusen i Eintracht Frankfurt zmierzą się w sobotę w ramach jednego z najciekawszych meczów tego weekendu w Bundeslidze. Aptekarze chcą przybliżyć się do lidera, a w najgorszym wypadku utrzymać do niego punktowy dystans. Eintracht nie będzie łatwym wyzwaniem, co pokazują jego ostatnie mecze. Ekipa z Frankfurtu była w stanie zatrzymać Bayern Monachium, remisując z nim 3-3. Przed własną publicznością faworytem będą oczywiście mistrzowie Niemiec.

Mecz Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt rozpocznie się o godzinie 15:30. Sprawdź nasze typy.

Bayer – Eintracht, transmisja TV

Transmisji meczu Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt zabraknie w klasycznej telewizji. Można ją śledzić wyłącznie w internecie.

Bayer – Eintracht, transmisja online

Wszystkie mecze Bundesligi są transmitowane wyłącznie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Nie inaczej będzie ze starciem Bayeru Leverkusen i Eintrachtu Frankfurt. Spotkanie skomentują Mateusz Juza oraz Marcin Borzęcki.

Bayer – Eintracht, kto wygra?

Bayer – Eintracht, kursy bukmacherskie

Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.47. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt jest to nawet 6.00. Kurs na remis waha się natomiast między 4.70 a 5.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Kiedy odbędzie się mecz Bayer – Eintracht? Mecz odbędzie się w sobotę 19 października 2024 roku o godzinie 15:30. Gdzie oglądać mecz Bayer – Eintracht? Mecz będzie można oglądać w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

