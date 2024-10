fot. Moritz Müller / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso (w środku)

Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 października 2024 16:12 .

Bayer – Eintracht, typy i przewidywania

Bayer Leverkusen w zeszłym sezonie napisał piękną historię, dominując na krajowym podwórku i zdobywając podwójną koronę. Ambicje Aptekarzy potwierdziły się w trakcie letniego okienka, kiedy to rozchwytywani Xabi Alonso, Florian Wirtz czy Jeremie Frimpong postanowili pozostać w klubie na dłużej. Bayer znów chce sprawić sensację i obronić mistrzowski tytuł, o co oczywiście nie będzie łatwo. Na starcie kampanii forma mistrza jest niezła, choć daleka od perfekcji. Ma już na koncie wpadki, a w sobotę czeka go bardzo trudna przeprawa. Do Leverkusen przyjeżdża Eintracht Frankfurt, który w tych pierwszych kolejkach zapunktował lepiej od gospodarzy najbliższego starcia. Zapowiada się emocjonujące widowisko, bowiem obie ekipy stawiają przede wszystkim na atrakcyjną i skuteczną grę w ofensywie. Mój typ – Bayer wygra.

Superbet 1.46 Bayer wygra Zagraj!

Bayer – Eintracht, ostatnie wyniki

Bayer Leverkusen w sześciu kolejkach uzbierał jedenaście punktów i zajmuje piąte miejsce w tabeli Bundesligi. Do liderującego Bayernu Monachium traci trzy “oczka”, więc największy rywal jest oczywiście w zasięgu. Aptekarze mają na swoim koncie dwa ligowe remisy z rzędu. W poprzedniej kolejce podzielili się punktami z Kiel, remisując u siebie 2-2. Wcześniej zremisowali również w hicie z Bayernem Monachium na Allianz Arena (1-1). W międzyczasie Bayer zaliczył cenny triumf nad Milanem w ramach 2. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów (1-0).

Eintracht Frankfurt prezentuje w tym sezonie bardzo dobrą formę, czego efektem jest trzecie miejsce w tabeli ze stratą punktu do lidera. W minionej kolejce rozegrał świetny mecz, remisując z Bayernem Monachium 3-3. Wcześniej Eintracht ograł Kiel (4-2), Borussię Moenchengladbach (2-0), Wolfsburg (2-1) oraz Hoffenheim (3-1).

Bayer – Eintracht, historia

Bayer Leverkusen w poprzednim sezonie dwukrotnie zdominował w Bundeslidze Eintracht Frankfurt. Przed własną publicznością Aptekarze wygrali 3-0, zaś na wyjeździe aż 5-1. Ten ligowy dwumeczu udowadnia, w jak świetnej formie znajdowała się ekipa Xabiego Alonso. Eintracht czeka na wyjazdowe zwycięstwo z Bayerem od 2013 roku.

Bayer – Eintracht, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że to Bayer Leverkusen przystępuje do sobotniego meczu jako wielki faworyt. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi około 1.44. W przypadku ewentualnego zwycięstwa Eintrachtu Frankfurt jest to nawet 6.00. Kurs na remis waha się natomiast między 4.80 a 5.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod bonusowy do Superbet to bonusy o łącznej wartości 3755 zł.

Bayer – Eintracht, przewidywane składy

Bayer Leverkusen Xabi Alonso Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Bayer Leverkusen Xabi Alonso 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Eintracht Frankfurt Dino Toppmöller Rezerwowi 7 Jonas Hofmann 8 Robert Andrich 10 Florian Wirtz 14 Patrik Schick 17 Matej Kovar 19 Nathan Tella 23 Nordi Mukiele 25 Exequiel Palacios 44 Jeanuel Belocian 5 Aurèle Amenda 8 Farès Chaïbi 9 Igor Matanovic 19 Jean Bahoya 20 Can Uzun 26 Eric Ebimbe 27 Mario Götze 34 Nnamdi Collins 40 Kaua Santos

Bayer – Eintracht, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Bayeru 0% Remisem 0% Wygraną Eintrachtu 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygraną Bayeru

Remisem

Wygraną Eintrachtu

Bayer – Eintracht, transmisja meczu

Sobotni mecz Bayer Leverkusen – Eintracht Frankfurt rozpocznie się o godzinie 15:30. Transmisja tego starcia będzie dostępna wyłącznie w internecie za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.