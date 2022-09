fot. PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Gdzie oglądać mecz FC Barcelona – Viktoria Pilzno? Robert Lewandowski w środowy wieczór stanie przed szansą debiutu w koszulce Blaygrany w Lidze Mistrzów. Katalończycy przystąpią do spotkania w roli zdecydowanego faworyta. Zapoznaj się z informacjami, gdzie znaleźć transmisję z meczu Barcelona – Viktoria Pilzno w TV i online.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, gdzie obejrzeć

FC Barcelona ma jasny cel na środowe spotkanie, aby jak najlepiej wystartować w kolejnej edycji elitarnych rozgrywek. Jednocześnie Katalończycy liczą na wypracowanie sobie niezłej zaliczki w postaci kilku goli przed kolejnymi bardzo trudnymi starciami w grupie C.

Viktoria Pilzno nie chce być jednak chłopcem do bicia. Do potyczki na Camp Nou drużyna przystąpi po wygranym boju w lidze czeskiej ze Slovanem Liberec (1:0). Barca natomiast pokonała ostatnio spokojnie Sevillę w La Liga (3:0).

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, transmisja na żywo w TV

Spotkanie FC Barcelona – Viktoria Pilzno w ramach pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów odbędzie się w środę (7 września) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie Polsat Sport Premium 1 i TVP 1. Mecz będzie także transmitowany na platformie Polsat Box Go, o czym informujemy poniżej.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno: transmisja na żywo za darmo

FC Barcelona po niesamowitym oknie transferowym rozpoczęła ten sezon z mocnym akcentem. Aktualnie Bluagrana jest niepokonana w lidze hiszpańskiej, wyróżniając się zdobywaniem dużej ilości bramek. W środowy wieczór Katalończycy mają nadzieję na kolejny wspaniały występ.

Mecz Barcelona – Viktoria Pilzno będzie transmitowany nie tylko w telewizji, ale także online. Taką możliwość daje między innymi platforma Polsat Box Go. Przyciągające uwagę jest to, że bukmacher Fuksiarz przygotował promocję, dzięki której można skorzystać z promocji na darmowy dostęp do usługi przez 30 dni. Pakiet sportowy na Polsat Box Go można użytkować przez miesiąc za darmo po spełnieniu łatwych do zrealizowania warunków.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, transmisja online

Rywalizację FC Barcelona – Viktoria Pilzno będzie można oglądać w internecie na platformie Polsat Box Go. Transmisja ze spotkania zacznie się o 21:00 dzięki Polsat Sport Premium 1.

FC Barcelona – Viktoria Pilzno, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowej batalii są gospodarze. Tymczasem ciekawostką jest to, że kurs na ewentualny triumf gości oscyluje w granicach 35,00.

