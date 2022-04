PressFocus Na zdjęciu: Torres i Aubameyang

FC Barcelona – Cadiz: transmisja na żywo w telewizji oraz stream online. W poniedziałek gracze Dumy Katalonii spróbują odbić się po rozczarowaniu w Lidze Europy. Na ich drodze stanie kandydat do spadku z Kadyksu. Transmisja z meczu dostępna będzie w polskiej telewizji oraz internecie.

Camp Nou LaLiga FC Barcelona Cadiz 1.26 6.44 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 kwietnia 2022 09:26 .

Barcelona – Cadiz, gdzie oglądać

Jeżeli chodzi o rozgrywki La Liga, Barcelona zanotowała ogromny progres pod wodzą Xaviego Hernandeza. Triumfy nad Atletico, Realem Madryt i Sevillą sprawiły, że to właśnie Duma Katalonii stała się faworytem do wywalczenia wicemistrzostwa, choć długo zastanawiano się, czy Blaugrana zakończy sezon choćby w strefie Ligi Mistrzów. To ostatni mecz w Lidze Europy zasiał wątpliwość w sercach fanów. Drużyna przegrywała już 0:3 i choć zdołała strzelić dwa gole, nie awansowała do półfinału. Z pewnością Xavi postara się jak najszybciej przywrócić graczy na właściwe tory.

Wyzwanie nie wydaje się zanadto skomplikowane. Cadiz potrafi zepsuć wieczór każdemu rywalowi, ale jest to jednak zespół ze znacznie niższej półki. Zespół z Kadyksu pozostaje w strefie spadkowej, ale ostatni triumf nad Villarrealem każe zapalić Xaviemu czerwoną lampkę. To nie rywal, który odda punkty za darmo.

Barcelona – Cadiz, transmisja na żywo w TV

Mecz 32. kolejki La Ligi obejrzysz na kanale Eleven Sports 1.

Barcelona – Cadiz, transmisja na żywo za darmo

Transmisje z meczów La Ligi dla swoich klientów za darmo udostępnia STS zakłady bukmacherskie. Wystarczy spełni dwa proste warunki, aby mieć dostęp do transmisji.

Pierwszym jest oczywiście posiadanie konta w STS, a jeżeli jeszcze go nie macie rejestracji możecie dokonać klikając w poniższy baner. Drugim warunkiem jest zagranie w ciągu ostatnich 24 godzin dowolnego kuponu. Nie ma tutaj jednak żadnych wymagań dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu takiego kuponu.

Barcelona – Cadiz, transmisja online

Mecz obejrzysz również za pośrednictwem internetu. Wejdź na stronę elevensports.pl i wykup sportowy abonament.

Barcelona – Cadiz, kursy bukmacherskie

Druga w tabeli Barcelona to wyraźny faworyt w starciu z walczącym o utrzymanie Cadizem.

