Barcelona – Cadiz: typy, kursy, zapowiedź (18.04.2022)

Barcelona – Cadiz: typy, kursy, zapowiedź. W jedynym poniedziałkowym spotkaniu 32. kolejki Primera Division Barcelona podejmie na Camp Nou Cadiz. To doskonała okazja dla Dumy Katalonii, aby zrewanżować się za dość niespodziewaną porażkę w Lidze Europy z Eintrachtem Frankfurt. Cadiz to osiemnasty zespół hiszpańskiej ligi, który wciąż ma szanse na utrzymanie. Początek spotkania o godzinie 21:00.

Camp Nou LaLiga FC Barcelona Cadiz 1.24 6.60 14.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 17 kwietnia 2022 15:53 .

Barcelona – Cadiz, typy i przewidywania

Każdy inny rezultat niż zwycięstwo Barcelony w poniedziałkowym spotkaniu z Cadiz będzie traktowany jako spora sensacja. Katalończycy po niespodziewanym pożegnaniu się z Ligą Europy będą chcieli zrekompensować się swoim kibicom. Liczymy na festiwal strzelecki podopiecznych Xaviego, którzy w ostatnim czasie prezentują doskonałą formę. Goście stracili w tym sezonie 43, a po poniedziałkowym starciu dopiszą do tego bilansu jeszcze kilka. Nasz typ: bramki powyżej 3,5 – TAK.

Fortuna 2,38 bramki powyżej 3,5 Odwiedź Fortuna

Barcelona – Cadiz, sytuacja kadrowa

Barcelona nadal zmaga się z wieloma kontuzjami. W poniedziałkowym meczu Xavi nie będzie mógł skorzystać z Sergi Roberto, Pedriego i Umtitiego. Zawieszony za żółte kartki jest Ronald Araujo, a występy Pique i Fatiego stoją pod znakiem zapytania. W zespole gości urazy leczą Haroyan oraz Andone. Zawieszony za żółte kartki jest Ruben Alcarez, natomiast udział w tym starciu Iza jest wątpliwy.

Barcelona – Cadiz, ostatnie wyniki

Barcelona dość niespodziewanie przegrała w czwartek na Camp Nou z Einstrachtem Frankfurt 2:3 i pożegnała się z Ligą Europy. Pierwszy mecz zakończył się remisem 1:1. Pięć ostatnich pojedynków ligowych Dumy Katalonii to same zwycięstwa podopiecznych Xaviego. Blaugrana znajduje się na drugim miejscu w tabeli Primera Division ze stratą dwunastu punktów do pierwszego Realu Madryt, choć należy wspomnieć, że Barcelona rozegrała jedno spotkanie mniej.

W ostatniej ligowej kolejce Cadiz przegrał przed własną publicznością 1:2 z Betisem Sevilla. W ostatnich pięciu pojedynkach ligowych zanotowali łącznie dwie porażki, jeden remis i dwa zwycięstwa. Są na osiemnastej pozycji w ligowej tabeli ze stratą jednego punktu do będącej wyżej Granady oraz Majorki.

Barcelona – Cadiz, historia

W pierwszym spotkaniu obu drużyn w tym sezonie w ramach 6. kolejki La LIga padł bezbramkowy remis. Co ciekawe, od powrotu Cadiz do Primera Division Duma Katalonii jeszcze nie wygrała. Dwukrotnie starcia kończyły się remisami, a raz porażką blaugrany. Barcelona ostatni raz wygrała w 2006 roku pokonując Cadiz 1:0 po golu Ronaldinho.

Barcelona – Cadiz, typy bukmacherskie

Barcelona – Cadiz, przewidywane składy

Barcelona: Ter Stegen, Alba, Garcia, Lenglet, Alves, Gavi, Busquets, de Jong, Torres, Aubameyang, Dembele

Cadiz: Ledesma, Akapo, Chust, Hernandez, Espino, Alejo, Mari, Emeterio, Idrissi, Negredo, Perez

Barcelona – Cadiz, transmisja meczu

Poniedziałkowe spotkanie Primera Divison będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Z meczu Barcelona – Cadiz transmisja “na żywo” będzie prowadzona na antenie Eleven Sports 1.