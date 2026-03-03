Barcelona – Atletico: gdzie oglądać? Mecz Barcelony dzisiaj: transmisja (03.03.2026)

Barcelona - Atletico: gdzie oglądać? Sprawdź, gdzie jest dostępna transmisja TV dzisiejszego meczu Barcelony z Los Colchoneros. Czas na rewanżowy mecz Pucharu Króla.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Atlético Madryt: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Barcelona – Atlético Madryt możesz obejrzeć całkowicie za darmo w serwisie STS TV. To legalna transmisja online udostępniana przez bukmachera STS, który pokazuje spotkania Pucharu Króla po szybkiej rejestracji i postawieniu dowolnego zakładu.

Rejestracja i odblokowanie transmisji zajmują tylko kilka minut — nawet jeśli rewanż już się rozpoczął.

Aby uzyskać dostęp do darmowej transmisji meczu Barcelona – Atlético Madryt:

Zarejestruj konto w STS z kodem GOAL (kliknij tutaj), Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Wejdź w sekcję „Zakłady live” i wybierz transmisję Barcelona – Atlético Madryt.

Po wykonaniu tych kroków transmisja w STS TV uruchomi się automatycznie. Spotkanie możesz oglądać na komputerze, telefonie lub tablecie, bez dodatkowych opłat abonamentowych.

Barcelona – Atlético Madryt: gdzie obejrzeć?

Rewanżowy mecz półfinału Pucharu Króla pomiędzy Barceloną a Atlético Madryt zostanie rozegrany we wtorek, 3 marca 2026 roku, o godzinie 21:00. Pierwsze spotkanie zakończyło się efektownym zwycięstwem Atlético 4:0, dlatego przed ekipą Hansiego Flicka stoi niezwykle trudne zadanie odrobienia strat. Transmisja telewizyjna w Polsce dostępna będzie na kanale Eleven Sports 1.

Barcelona – Atlético Madryt: stream online

Stream online z meczu Barcelona – Atlético Madryt dostępny będzie w STS TV. Wystarczy rejestracja z kodem GOAL oraz postawienie zakładu za minimum 2 zł, aby uzyskać dostęp do transmisji na żywo bez konieczności wykupywania abonamentu. To wygodna opcja dla kibiców, którzy chcą śledzić walkę o finał Pucharu Króla na dowolnym urządzeniu.

