IMAGO/Felipe Mondino/IPA Sport/xipa-ax Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Barcelona – Antwerp, gdzie oglądać?

FC Barcelona jest zdecydowanym faworytem grupy H Ligi Mistrzów, w której przyjdzie jej rywalizować z FC Porto, Szachtarem Donieck i Royal Antwerp. Rywalizację w najważniejszych klubowych rozgrywkach w sezonie 2023/24 rozpocznie już we wtorek, podejmując przed własną publicznością Belgów z Antwerpii.

Duma Katalonii przystąpi do tego spotkania w roli wręcz murowanego faworyta do zwycięstwa. Podopieczni Xaviego Hernandeza nie powinni mieć żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Inne rozstrzygnięcie w stolicy Katalonii nie może być brane pod uwagę. Sprawdź nasze typy na mecz Barcelona – Antwerp.

Barcelona – Antwerp, transmisja na żywo w TV

Mecz Barcelona – Antwerp rozegrany zostanie we wtorek (19 września) o godzinie 21:00. Telewizyjna transmisja z tego spotkania będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1, a pojedynek skomentują Bożydar Iwanow i Przemysław Łagożny.

Barcelona – Antwerp, transmisja online

Mecz 1. kolejki fazy grupowej będzie można oglądać również za pośrednictwem internetu, między innymi w usłudze CANAL+ online. W tym miejscu warto zwrócić uwagę na świetną promocję pozwalającą uzyskać dostęp do wszystkich kanałów CANAL+, Polsat Sport Premium i Eleven Sports oszczędzając przy tym aż 204 zł. Rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony za półroczny dostęp do wspomnianej paczki kanałów zapłacisz tylko 240 zł, czyli 40 zł miesięcznie. W standardowej ofercie cena tego pakietu to aż 74 zł za miesiąc.

Barcelona – Antwerp, kto wygra?

Czy Barcelona wygra we wtorkowym meczu? Tak 93% Nie 7% 14 + Głosy Oddaj swój głos: Tak

Nie

Barcelona – Antwerp, kursy bukmacherów

Zdaniem bukmacherów Barcelona nie powinna mieć żadnych problemów z odniesieniem zwycięstwa. Kursy na jej wygraną nie przekraczają 1.20.

FC Barcelona Royal Antwerp 1.18 8.00 15.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 września 2023 08:14 .

Gdzie obejrzeć mecz Barcelona – Antwerp? Transmisja będzie dostępna na kanale Polsat Sport Premium 1 i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Barcelona – Antwerp? Mecz rozegrany zostanie we wtorek (19 września) o godzinie 21:00.

