Australian Open 2026: gdzie oglądać? Transmisje meczów na żywo

Australian Open 2026: gdzie oglądać?
Australian Open 2026 będzie pierwszym turniejem wielkoszlemowym nowego sezonu tenisowego. Rywalizacja w Melbourne rozpocznie się w niedzielę, 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. W turnieju zobaczymy czołowych zawodników świata, a polscy kibice szczególnie liczą na udany występ Igi Świątek, jednej z głównych kandydatek do końcowego triumfu.
W drabinkach Australian Open 2026 nie zabraknie także innych reprezentantów Polski, w tym Huberta Hurkacza oraz Kamila Majchrzaka. Wszystkie mecze turnieju będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online, w tym również za darmo.
Australian Open 2026: gdzie oglądać w TV?
Turniej Australian Open 2026 rozgrywany będzie w dniach 18 stycznia – 1 lutego. Transmisje telewizyjne z poszczególnych spotkań dostępne będą na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2, które pokażą zarówno mecze singlowe, jak i najważniejsze starcia turnieju.
Australian Open 2026: transmisja na żywo za darmo
Wszystkie mecze Australian Open 2026 można oglądać za darmo w internecie dzięki platformie STS TV. Dostęp do transmisji wymaga spełnienia prostych warunków.
- Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin przed transmisją
- Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz interesujący Cię mecz Australian Open 2026
Australian Open 2026: transmisja online
Transmisje online z Australian Open 2026 dostępne będą również w serwisach Player oraz Polsat Box Go. W tym przypadku wymagane jest jednak wykupienie odpowiedniego pakietu. Alternatywą dla płatnych platform jest darmowy stream w STS TV, który pozwala śledzić wszystkie mecze turnieju bez abonamentu.
