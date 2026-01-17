Australian Open 2026: gdzie oglądać? Transmisje meczów na żywo

Australian Open 2026 to standardowo pierwszy wielkoszlemowy turniej. Sprawdź, gdzie oglądać rywalizację na kortach w Melbourne.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

Australian Open 2026: gdzie oglądać?

Australian Open 2026 będzie pierwszym turniejem wielkoszlemowym nowego sezonu tenisowego. Rywalizacja w Melbourne rozpocznie się w niedzielę, 18 stycznia i potrwa do 1 lutego. W turnieju zobaczymy czołowych zawodników świata, a polscy kibice szczególnie liczą na udany występ Igi Świątek, jednej z głównych kandydatek do końcowego triumfu.

W drabinkach Australian Open 2026 nie zabraknie także innych reprezentantów Polski, w tym Huberta Hurkacza oraz Kamila Majchrzaka. Wszystkie mecze turnieju będzie można oglądać zarówno w telewizji, jak i online, w tym również za darmo.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Australian Open 2026: gdzie oglądać w TV?

Turniej Australian Open 2026 rozgrywany będzie w dniach 18 stycznia – 1 lutego. Transmisje telewizyjne z poszczególnych spotkań dostępne będą na kanałach Eurosport 1 oraz Eurosport 2, które pokażą zarówno mecze singlowe, jak i najważniejsze starcia turnieju.

Australian Open 2026: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie mecze Australian Open 2026 można oglądać za darmo w internecie dzięki platformie STS TV. Dostęp do transmisji wymaga spełnienia prostych warunków.

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł w ciągu ostatnich 24 godzin przed transmisją Przejdź do sekcji „zakłady live” i wybierz interesujący Cię mecz Australian Open 2026

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Australian Open 2026: transmisja online

Transmisje online z Australian Open 2026 dostępne będą również w serwisach Player oraz Polsat Box Go. W tym przypadku wymagane jest jednak wykupienie odpowiedniego pakietu. Alternatywą dla płatnych platform jest darmowy stream w STS TV, który pozwala śledzić wszystkie mecze turnieju bez abonamentu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.