Australian Open 2024: transmisja. Niezwykle ciekawie z punktu widzenia polskiego kibica zapowiada się rywalizacja podczas pierwszego w tym roku turnieju wielkoszlemowego. Iga Świątek tradycyjnie zaliczana jest do grona głównych faworytek. Na dobry wynik liczy również Hubert Hurkacz. Sprawdź gdzie oglądać mecze Australian Open 2024

IMAGO/Steven Markham/AAP Na zdjęciu: Iga Świątek

Australian Open 2024: gdzie oglądać?

Iga Świątek z racji prowadzenia w rankingu WTA do turnieju przystąpi rozstawiona z numerem jeden. Czeka ją jednak bardzo trudne zadanie, także ze względu na niezbyt dobre losowanie drabinki. Kilka innych zawodniczek również liczy na zwycięstwo w całym turnieju.

Bardzo ciekawie zapowiadają się również mecze z udziałem Huberta Hurkacza, który dzięki świetnej końcówce ubiegłego roku, awansował na dziewiąte miejsce w rankingu ATP. W ubiegłym roku polski tenisista dotarł do czwartej rundy. Teraz z pewnością będzie chciał co najmniej powtórzyć ten wynik.

Rywalizację w tegorocznej edycji Australian Open będziesz mógł oglądać zarówno dzięki transmisjom telewizyjnym, jak i korzystając z internetu.

Australian Open 2024: transmisja na żywo w TV

Prawami do transmisji meczów Australian Open 2024 w Polsce dysponuje stacja Eurosport. To właśnie na jej kanałach – Eurosport 1 i Eurosport 2 – będzie można oglądać “na żywo” najciekawsze pojedynki tego turnieju, w tym mecze z udziałem reprezentantów Polski.

Australian Open 2024: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie spotkania Australian Open będzie można oglądać także korzystając z usługi STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe. Wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Za pośrednictwem internetu wszystkie mecze Australian Open będzie można oglądać zupełnie za darmo za pośrednictwem usługi STS TV. Dostęp do niej bezpłatnie swoim klientom daje bukmacher STS. Jeżeli nie jesteś jeszcze jego klientem to nic straconego. Aby uzyskać dostęp do transmisji meczów Australian Open wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do STS zostanie odblokowany

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.