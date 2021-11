PressFocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Augsburg – Bayern: transmisja za darmo oraz stream online. Już w piątek na boiskach niemieckiej Bundesligi dojdzie do bardzo ciekawego spotkania z punktu widzenia polskiego kibica. FC Augburg z Rafałem Gikiewiczem w bramce podejmował będzie Bayern Monachium Roberta Lewandowskiego. Mecz, który rozpocznie się o godzinie 20:30, nie będzie w Polsce transmitowany w tradycyjnej telewizji, ale jest możliwość obejrzenia go zupełnie za darmo. Przedstawiamy co trzeba zrobić.

Mecz Bayernu Monachium dzisiaj, gdzie oglądać

Po ostatniej kolejce Bayern Monachium powiększył do czterech punktów swoją przewagę nad drugą w tabeli Borussią Dortmund. Obecnie zespół Juliana Nagelsmanna może się pochwalić czterema wygranymi z rzędu. W piątkowy wieczór z pewnością będzie chciała ją przedłużyć.

Augsburg od początku sezonu spisuje się w kratkę i aktualnie zajmuje dopiero 11. miejsce w ligowej tabeli. Największą bolączką drużyny jest słaba skuteczność. W dotychczasowych jedenastu spotkaniach zdobyła tylko dziewięć bramek. Niższą skuteczność notują jedynie zamykające stawkę drużyny beniaminków – Arminii Bielefeld i Greuther Fuerth.

Przed piątkowym meczem Augsburg nie ma po swojej stronie żadnych argumentów. Za Bayernem przemawia również historia dotychczasowych pojedynków obu drużyn, także tych odbywających się na WWK Arena. Dowiedz się więcej – sprawdź typy na mecz Augsburg – Bayern.

Mecz Bayernu dzisiaj, transmisja na żywo w TV

Piątkowe spotkanie 12. kolejki Bundesligi nie obejrzymy w Polsce w tradycyjnej telewizji. To konsekwencja rozstrzygnięcia na rynku praw telewizyjnych, do którego doszło kilka miesięcy temu. Prawa trafiły bowiem do nowej na polskim rynku platformy streamingowej Viaplay, która transmisje z meczów Bundesligi udostępnia tylko za pośrednictwem internetu. Aby mieć do nich dostęp trzeba również wykupić subskrypcję. Nie jest to jednak jedyny sposób na oglądanie występów Roberta Lewandowskiego, Bayernu Monachium i innych drużyn niemieckiej Bundesligi. Poniżej prezentujemy w jaki sposób można zupełnie za darmo oglądać ligową rywalizację w kraju naszych zachodnich sąsiadów.

Augsburg – Bayern, transmisja online

Tak jak już wspomnieliśmy mecze Bundesligi są dostępne na platformie stremingowej Viaplay. Aby mieć do nich dostęp należy wykupić subskrypcję, której miesięczny koszt wynosi 34 złote. Mecz za pośrednictwem internetu, i to zupełnie za darmo, można oglądać także w inny sposób. Transmisje z Bundesligi są bowiem udostępniane na stronach niektórych legalnie działających w Polsce bukmacherów.

Mecz Bayernu: transmisja na żywo za darmo

Mecz Augsburg – Bayern będzie dostępny zupełnie za darmo w usłudze STS TV, którą udostępnia największy polski bukmacher – STS zakłady bukmacherskie. Transmisja ze spotkania będzie dostępna po spełnieniu jednego warunku. Dostęp zostanie odblokowany po postawieniu dowolnego zakładu w ciągu ostatnich 24 godzin. Co ważne, nie ma w tym przypadku żadnych wymogów dotyczących minimalnej stawki czy minimalnego kursu. Oczywiście, aby mieć możliwość skorzystania z usługi trzeba wcześniej zarejestrować konto w STS, co możecie uczynić klikając w poniższy link.

Augsburg – Bayern, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie mają żadnych wątpliwości. Każdy inny wynik niż wygrana Bayernu w tym meczu będzie ogromną niespodzianką.

