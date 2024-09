Pressinphoto Sports Agency/Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Atletico – Real Madryt, gdzie oglądać?

Niedzielne spotkanie na Wanda Metropolitano to niewątpliwie hit 9. kolejki La Liga. W derbowym meczu spotkają się dwie drużyny, które w tym sezonie nie doznały jeszcze porażki. Zarówno dla Atletico, jak i dla Realu, będzie to również szansa na zmniejszenie straty do prowadzącej w tabeli Barcelony, która w sobotę niespodziewanie przegrała z Osasuną Pampeluna.

Atletico w niedzielny wieczór będzie dysponowało atutem własnego boiska, ale Królewscy będą chcieli pójść za ciosem i odnieść piąte ligowe zwycięstwo z rzędu. Mecz nie ma zdecydowanego faworyta i powinien dostarczyć dużych emocji. Sprawdź typy na mecz Atletico – Real Madryt.

Atletico – Real Madryt, transmisja w TV

Derby Madrytu pomiędzy Atletico i Realem rozegrane zostaną w niedzielę (29 września) o godzinie 21:00. Hit 8. kolejki La Liga będzie transmitowany na kanale CANAL+ Premium. Komentatorami tego spotkania będą Piotr Laboga i Tomasz Ćwiąkała.

Derby Madrytu, transmisja na żywo

Mecz Atletico – Real Madryt możesz obejrzeć także w usłudze STS TV. Uzyskanie dostępu do transmisji jest bardzo łatwe i wystarczy spełnić dwa proste warunki.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw 24h przed meczem (lub live) dowolny kupon za minimum 2 zł Dostęp do transmisji z meczu Atletico – Real Madryt zostanie odblokowany

Atletico – Real Madryt, transmisja online

Niedzielne derby Madrytu możesz obejrzeć także korzystając z usługi CANAL+ online. Teraz za 65 zł miesięcznie przy ofercie na rok, możesz uzyskać dostęp do pakietu Super Sport, obejmującego wszystkie kanały CANAL+, także te na których pokazywane są wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Z oferty możesz z niej skorzystać rejestrując konto za pośrednictwem internetu.

Atletico – Real Madryt, kto wygra?

300 zł za gola Atletico lub Realu

W STS możesz skorzystać ze świetnej promocji i zgarnąć extra bonus 300 za wytypowanie drużyny, która zdobędzie bramkę w derbach Madrytu. Wystarczy do tego zakład za 2 zł. Z oferty można skorzystać rejestrując konto w STS z kodem promocyjnym GOAL300. Poniżej wyjaśniany krok po kroku zasady.

Załóż konto w STS podając kod promocyjny GOAL300. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie 50 zł Postaw pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie drużyny, która zdobędzie gola w meczu Atletico – Real Madryt Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz dodatkowo 300 zł bonusu. Więcej informacji znajdziesz w regulaminie

Atletico – Real Madryt, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pokuli się w przypadku derbów Madrytu o wskazanie wyraźnego faworyta. Kursy na wygraną jednego i drugiego zespołu są porównywalne.

Atletico Madryt Real Madryt 2.72 3.40 2.65 Kursy mogą ulec zmianie.

Gdzie obejrzeć mecz Atletico – Real Madryt? Transmisja będzie dostępna w usłudze STS TV z kodem GOAL oraz na kanale CANAL+ Premium. Kiedy odbędzie się spotkanie Atletico – Real Madryt? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (29 września) o godzinie 21:00.

