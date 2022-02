PressFocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Gdzie obejrzeć mecz Atletico – Manchester United? Hitem tego tygodnia w 1/8 finału Ligi Mistrzów jest niewątpliwie środowy pojedynek na Wanda Metropolitano. Obie drużyny przystąpią do niego z nadzieją na wypracowanie sobie zaliczki przed rewanżem na Old Trafford. Środowy mecz obejrzymy w polskiej telewizji, ale także ujawniamy sposób, dzięki któremu będziemy mogli oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów przez 30 dni za darmo.

Mecz Atletico – Manchester United dzisiaj, gdzie oglądać

Rywalizacja drużyn prowadzonych przez Diego Simeone i Ralfa Rangnicka zapowiada się niezwykle ciekawie. W rozgrywkach ligowych obie ekipy mają swoje problemy i nie mogą być pewne gry w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Dlatego też zrobią wszystko, aby z jak najlepszej strony zaprezentować się w obecnej edycji.

Dwumecz pomiędzy Atletico Madryt i Manchesterem United nie ma zdecydowanego faworyta, podobnie jak pierwsze spotkanie które rozegrane zostanie na Wanda Metropolitano. Gospodarze będą mieli po swojej stronie atut własnego boiska, ale goście z Manchesteru przyjechali do Hiszpanii tylko z jednym celem, jakim jest odniesienie zwycięstwa.

Obie jedenastki do tej pory nie miały okazji rywalizować ze sobą na międzynarodowej arenie. Środowy mecz będzie ich premierowym pojedynkiem. Jak się zakończy? Sprawdź typy na mecz Atletico – Man Utd.

Atletico – Manchester United, transmisja na żywo w TV

Transmisja z meczu Atletico – Man Utd będzie ogólnodostępna w Polsce, co jest związane z tym, że spotkanie będziemy mogli obejrzeć na kanale TVP1. Transmisja będzie również prowadzona na Polsat Sport Premium 1.

Atletico – Manchester United: transmisja na żywo za darmo

Wszystkie mecze Ligi Mistrzów, także ten środowy w Madrycie, transmitowane są kanałach sportowych Polsatu, które możemy również oglądać za pośrednictwem internetu w usłudze Polsat Box Go. Teraz można zupełnie za darmo uzyskać dostęp do pakietu sportowego w ramach tej usługi. Taką promocję dla nowych klientów przygotował Fuksiarz zakłady bukmacherskie. Poniżej wyjaśniamy co trzeba zrobić, aby z niej skorzystać.

Zarejestruj konto w Fuksiarz za pośrednictwem naszej strony W ciągu 48 godzin od rejestracji dokonaj depozytu o minimalnej wartości 50 zł

To wszystko! Jeżeli spełnisz te warunki, w ciągu 48h otrzymasz od Fuksiarza dostęp do pakietu sportowego w Polsat Box Go i będziesz mógł przez najbliższy miesiąc oglądać za darmo mecze Ligi Mistrzów.

Atletico – Manchester United, transmisja online

Mecz na Wanda Metropolitano będzie można obejrzeć także za pośrednictwem internetu – w usłudze Polsat Box Go oraz na internetowej stronie TVP Sport. W przypadku pierwszej opcji, powyżej przedstawiliśmy sposób, który pozwala odebrać voucher na 30-dniowy darmowy dostęp.

Atletico – Manchester United, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w środowym meczu dają nieco większe szanse na wygraną Atletico Madryt, co wynika przede wszystkim z faktu, że spotkanie to rozegrane zostanie w stolicy Hiszpanii.

Atletico Madryt Manchester United 2.70 3.15 3.05 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lutego 2022 10:43 .

