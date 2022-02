Pressfocus Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

W środowy wieczór najciekawszym pojedynkiem 1/8 finału Ligi Mistrzów będzie rywalizacja: Atletico Madryt – Manchester United. Obie ekipy nie notują najlepszego sezonu, ale kilka dni temu zademonstrowały pokaz siły w swoich ligach. Stąd pytanie, czy hit sprosta oczekiwaniom? Sprawdź nasz typ i przewidywania czy kursy bukmacherskie na te spotkanie.

Atletico Madryt – Manchester United, typy i przewidywania

Każdy z zespołów wciąż walczy ze swoimi słabościami. Atletico nie ma już szans na obronę mistrzostwa Hiszpanii, z kolei Man Utd nie powtórzy wyniku z poprzedniego sezonu, kiedy zakończył kampanię 2020/21 na pozycji wicelidera Premier League. Punktem odniesienia powinny być, więc rozgrywki Ligi Mistrzów.

Ronaldo potrafi wznieść się na wyżyny własnych umiejętności, gdy gra przeciwko ekipie Simeone. Rojiblanco spróbują jednak za wszelką cenę nie przegrać meczu na własnym obiekcie, dlatego zapowiada się niezwykle emocjonujące starcie na Wanda Metropolitano.

Trudno jednogłośnie wytypować faworyta tej pary. Nasza redakcja spodziewa się, że o awansie do ćwierćfinału mogą zadecydować detale. W takim wypadku w pierwszym starciu postawimy na remis w głównym typie.

Atletico Madryt – Manchester United, ostatnie wyniki

Atletico nadal nie przekonuje stylem w La Liga. Co prawda, ostatnio gospodarze odnieśli ważne zwycięstwo przeciwko Osasunie (3:0), poprawiając tym samym zepsute nastroje w po wpadce z Levante (0:1). W międzyczasie ekipa z Madrytu odpadła jeszcze z Pucharu Króla i jedyną szansą na trofeum jest już tylko Liga Mistrzów.

Natomiast Ralf Rangnick wciąż nie może spać spokojnie. Kiedy Niemiec gasi pożar, zaraz wybucha następny. Oczywiście na pozór wszystko wokół jego podopiecznych wygląda w porządku. Niemniej w kuluarach mówi się zupełnie, co innego. Po słabszych wynikach, gdy Czerwone Diabły odpadły z Pucharu Anglii i zanotowały dwa remisu z rzędu w Premier League, nadeszło tak wyczekiwane przełamanie, więc też wiara w ostateczny sukces powróciła do bram Old Trafford.

Atletico Madryt – Manchester United, historia

Co ciekawe, jak dotąd obie ekipy nie miały przyjemności ze sobą rywalizować na arenie międzynarodowej. Będzie to zatem pierwszy i historyczny bój o przepustkę do ćwierćfinału elitarnych rozgrywek.

Atletico Madryt – Manchester United, transmisja meczu

Transmisję meczu “na żywo” w TV przeprowadzi TVP 1 oraz Polsat Sport Premium 1. Ten pojedynek obejrzycie również w Internecie, dzięki platformie Sport.tvp.pl i Polsatbox.pl.

