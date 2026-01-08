Atletico Madryt – Real Madryt: gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online (08.01.2026)

Mecz Atletico Madryt - Real Madryt to drugie półfinałowe spotkanie Superpucharu Hiszpanii. Sprawdź, gdzie obejrzeć to starcie w TV oraz online.

Obserwuj nas w

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Gonzalo Garcia

Atletico Madryt – Real Madryt, gdzie obejrzeć?

Atletico Madryt i Real Madryt zmierzą się w drugim półfinale Superpucharu Hiszpanii 2026. Derby Madrytu rozegrane w Arabii Saudyjskiej wyłonią finalistę turnieju i drużynę, która zagra z FC Barceloną o pierwsze trofeum w nowym roku.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja w TV

Mecz Atletico Madryt – Real Madryt w półfinale Superpucharu Hiszpanii zostanie rozegrany w czwartek, 8 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00. Transmisja telewizyjna będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja za darmo

Półfinał Superpucharu Hiszpanii Atletico Madryt – Real Madryt można obejrzeć również bez opłat w serwisie STS TV. Aby uruchomić transmisję, należy spełnić kilka prostych warunków.

Zarejestruj TUTAJ konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw dowolny zakład (min. 2 zł) – przed meczem lub na żywo Wejdź w sekcję „zakłady live” i uruchom transmisję meczu Atletico – Real

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Atletico Madryt – Real Madryt, transmisja online

Derby Madrytu w Superpucharze Hiszpanii będzie można oglądać również online. Transmisja internetowa dostępna jest w STS TV oraz w serwisach streamingowych, które oferują kanał Eleven Sports 1 w swoich pakietach.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Gdzie obejrzeć mecz Atletico Madryt – Real Madryt? Transmisja meczu dostępna będzie w STS TV z kodem GOAL oraz na kanale Eleven Sports 1. Kiedy odbędzie się mecz Atletico Madryt – Real Madryt? Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek, 8 stycznia 2026 roku, o godzinie 20:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.