Atalanta – SSC Napoli, gdzie oglądać?

Sobota w lidze włoskiej upłynie pod znakiem hitów. Bardzo ciekawie zapowiada się ostatnia potyczka dnia, które odbędzie się na Gewiss Stadium o godzinie 20:45. Wezmą w niej udział Atalanta i SSC Napoli. Obie drużyny dzieli różnica czterech oczek w tabeli Serie A. La Dea podejdzie do starcia, chcąc wrócić na zwycięski po trzech kolejnych remisach. Partenopei z kolei kroczą w ostatnim czasie od zwycięstwa do zwycięstwa, co ma przełożenie na to, że dzisiaj Napoli jest liderem rozgrywek.

Atalanta – SSC Napoli, transmisja w TV

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania Atalanta – SSC Napoli będzie emitowana na antenie Eleven Sports 2., Rywalizacja zacznie się o godzinie 20:45 i skomentują ją Michał Grzyb oraz MArcin Nowomiejski.

Atalanta – SSC Napoli, transmisja online

Również w internecie będzie można zobaczyć sobotnią batalię w Serie A. Spotkanie będzie emitowane online na stronie ElevenSports.pl oraz w usłudze STS TV. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby uzyskać dostęp do transmisji u bukmachera? Instrukcja poniżej:

Spotkanie Atalanta – SSC Napoli będzie można także obejrzeć za darmo dzięki usłudze STS TV. Aby uzyskać do niej dostęp, wystarczy spełnić dwa niezwykle proste warunki. Zarejestruj konto w STS, wykorzystując nasz kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24h (lub live) przed transmisją dowolny kupon za min. 2 zł

Atalanta – SSC Napoli, kto wygra

Atalanta – SSC Napoli, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy twierdzą, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Atalanty kształtuje się w wysokości 2.25. Remis oszacowano na 3.20 i na takim samym poziomie został wyceniony wariant na ewentualną wygraną SSC Napoli.

Atalanta SSC Napoli 2.35 3.25 3.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 stycznia 2025 09:38 .

Gdzie obejrzeć mecz Atalanta – SSC Napoli? Spotkanie będzie dostępne na antenie Eleven Sports 2 oraz w usłudze STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Atalanta – SSC Napoli? Pierwszy gwizdek sędziego w spotkaniu zabrzmi w sobotę (18 stycznia) o godzinie 20:45.

