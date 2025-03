SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Aston Villa – Club Brugge: gdzie oglądać?

Club Brugge stanie przed bardzo trudnym zadaniem, bowiem w rewanżu z Aston Villą muszą odrabiać straty. Pierwsze starcie przed tygodniem zakończyło się bez niespodzianki, czyli zwycięstwem zespołu z Premier League (3:1).

Wynik spotkania w Belgii rozstrzygnął się dopiero w ostatnich dziesięciu minutach, gdy najpierw gola samobójczego zdobył Brandon Mechele, a później z rzutu karnego zwycięstwo przypieczętował Marco Asensio. Rewanżowe spotkanie będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i online.

Aston Villa – Club Brugge: transmisja w TV

Mecz Aston Villa – Club Brugge będzie transmitowany w telewizji na kanale Canal+ Extra 3. Początek spotkania o godzinie 21:00. Rewanżowe starcie na Villa Park skomentuje duet komentatorów Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Aston Villa – Club Brugge: transmisja online

Za pośrednictwem internetu środowe spotkanie można oglądać korzystając z platformy CANAL+ online. Teraz dostęp można do niej uzyskać na 30 dni za darmo. Jest to możliwe dzięki ofercie Fortuny, która nowym klientom rozdaje vouchery na miesięczny dostęp do pakietu Super Sport. Jak odebrać taki voucher?

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Oczywiście możesz również samodzielnie dokonać zakupu na stronie platformy CANAL+ online. Pakiet Super Sport aktualnie kosztuje 65 zł miesięcznie w ofercie na rok.

Bonus 300 zł za zwycięzcę meczu Aston Villa – Brugge

Z kolei Superbet oferuje aż 300 zł bonusu za wytypowanie zwycięzcy meczu Aston Villa – Brugge lub innego spotkania rozgrywanego w ramach 1/8 finału Ligi Mistrzów. Aby zgarnąć taką kwotę wystarczy spełnić poniższe warunki oferty.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na zwycięstwo Aston Villi lub Club Brugge w środowym meczu Ligi Mistrzów (zakład zaliczany do promocji: Mecz – 1 lub Mecz – 2) Jeżeli wybrana przez Ciebie drużyna odniesie zwycięstwo, poza wygraną z kuponu otrzymasz bonus 300 zł

Aston Villa – Club Brugge: kto wygra?

Aston Villa – Club Brugge: kursy bukmacherskie

Faworytem meczu według bukmacherów będzie Aston Villa. Mimo dwubramkowej zaliczki analitycy wierzą, że przed własną publicznością podopieczni Unaia Emery’ego ponownie pokażą swoją wyższość w starciu z Club Brugge.

Aston Villa Club Brugge 1.68 4.20 5.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 marca 2025 08:35 .

Gdzie oglądać mecz Aston Villa – Club Brugge? Transmisja meczu Aston Villa – Club Brugge będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 3 oraz w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Aston Villa – Club Brugge? Mecz Aston Villa – Club Brugge odbędzie się w środę (12 marca) o godzinie 21:00 na stadionie Villa Park.

