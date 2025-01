AS Roma - SS Lazio: Transmisja TV i stream online. Gdzie oglądać Derby Rzymu? Oto opcje w telewizji oraz w internecie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze AS Romy

*Reklama Oglądaj ZA DARMO mecze Serie A na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

AS Roma – SS Lazio: Gdzie oglądać?

Derby Rzymu to jedno z najbardziej wyczekiwanych przez kibiców starć w kalendarzu Serie A. AS Roma na Stadio Olimpico zmierzy się z Lazio. To goście – formalni goście – są faworytem tej rywalizacji, ale jak powszechnie wiadomo, derby rządzą się swoimi prawami. Niemniej spodziewać można się sporej liczby emocji, kartek i miejmy nadzieję, że także i goli.

AS Roma – SS Lazio: Transmisja TV

Derby Rzymu będą transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Początek rywalizacji o godzinie 20:45 w niedzielę 5 stycznia 2025 roku.

AS Roma – SS Lazio: Stream online

Mecz ten w internecie będzie można obejrzeć na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

AS Roma – SS Lazio: Kto wygra?

Kto wygra mecz? Roma

Remis

Lazio Roma

Remis

Lazio 0 Votes

AS Roma – SS Lazio: Kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem tego spotkania jest zespół AS Romy. Kurs na zwycięstwo zespołu, w którym występuje Nicola Zalewski wynosi około 2.55. Z kolei remis wyceniany jest na 3.15. Na zwycięstwo Lazio Rzym zagramy za mniej więcej 3.00.

AS Roma Lazio Rzym 2.55 3.20 2.96 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 stycznia 2025 10:24 .

Kiedy odbędzie się mecz AS Roma – SS Lazio? Mecz rozpocznie się o godzinie 20:45 w niedzielę 5 stycznia 2025. Gdzie obejrzeć mecz AS Roma – SS Lazio? Derby Rzymu będzie można obejrzeć na antenie Eleven Sports 1, a także na elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

