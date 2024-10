PA Images / Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka

Arsenal – Southampton: gdzie oglądać?

Kanonierzy jak dotąd spisują się bardzo dobrze w rozgrywkach Premier League, gdzie zajmują 3. miejsce z dorobkiem 14 punktów. Na drugim biegunie od Arsenalu znajduje się za to Southampton. Święci nie odnieśli jeszcze żadnego zwycięstwa w lidze, co przekłada się na miejsce w strefie spadkowej. Sprawdź typy na mecz Arsenal – Southampton.

Arsenal – Southampton: transmisja w TV

Mecz w ramach 7. kolejki Premier League pomiędzy Arsenalem i Southampton będzie dostępny w telewizji. Transmisja zostanie przeprowadzona na kanale Canal+ Sport. Początek spotkania o godzinie 16:00. Starcie skomentuje Przemysław Pełka i Paweł Grabowski.

Arsenal – Southampton: transmisja online

Prawa do transmisji spotkań Premier League posiada platforma streamingowa Viaplay. Tam też będzie można obejrzeć ten mecz. Druga możliwość oglądania starcia na Emirates Stadium w internecie to usługa Canal+ Online. Koszt abonamentu wynosi jedynie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W cenie znajduje się również dostęp do spotkań Ligi Mistrzów czy PKO BP Ekstraklasy.

Arsenal – Southampton: kto wygra?

Arsenal – Southampton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jako wyraźnego faworyta meczu Arsenal – Southampton wskazują zespół Kanonierów. Każdy inny wynik niż triumf podopiecznych Mikela Artety będzie dużą niespodzianką, co odzwierciedlają kursy oferowane przez bukmacherów.

Arsenal Southampton 1.18 7.90 16.8 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 09:03 .

Gdzie oglądać mecz Arsenal – Southampton? Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na kanale Canal+ Sport oraz w internecie dzięki platformie Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Arsenal – Southampton? Mecz odbędzie się w sobotę (5 października) o godzinie 16:00 na Emirates Stadium.

