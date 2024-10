Arsenal – Southampton: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Kai Havertz

Arsenal – Southampton, typy i przewidywania

Arsenal podejmie na własnym stadionie Southampton w meczu 7. kolejki Premier League. Kanonierzy mają na swoim koncie 14 oczek i znajdują się w czołówce ligowej tabeli, a Święci dotychczas zainkasowali tylko punkt, przez co zajmują miejsce w strefie spadkowe. Te drużyny są więc na dwóch biegunach, walcząc o zupełnie inne cele. Początek rywalizacji na Emirates Stadium już w najbliższą sobotę, 5 października o godzinie 16:00.

W obecnym sezonie Kai Havertz już 5 razy wpisał się na listę strzelców. Czy niemiecki napastnik otworzy wynik w sobotnim starciu? Według mnie to bardzo prawdopodobny scenariusz. Mój typ: Kai Havertz zdobędzie pierwszą bramkę w meczu.

Arsenal – Southampton, sytuacja kadrowa

Po stronie gospodarzy zabraknie takich zawodników jak Kieran Tierney, Takehiro Tomiyasu, Martin Odegaard i Oleksandr Zinchenko, którzy są kontuzjowani. Nie wiadomo, czy zdążą się wykurować Ben White oraz Jurrien Timber. Jeśli chodzi o gości, to niedostępni będą Kamaldeen Sulemana, Gavin Bazunu, Juan Larios, Will Smallbone oraz Jack Stephens, który otrzymał czerwoną kartkę, a następnie został zawieszony z obrazę sędziego.

Kontuzje i zawieszenia Arsenal Zawodnik Powrót Kieran Tierney Uraz uda Koniec października 2024 Takehiro Tomiyasu Kontuzja kolana Niepewny Martin Ødegaard Uraz kostki Połowa października 2024 Oleksandr Zinchenko Kontuzja łydki Połowa października 2024 Ben White Uraz nogi Niepewny Jurrien Timber Uraz mięśnia Niepewny

Kontuzje Southampton Zawodnik Powrót Kamaldeen Sulemana Uraz kostki Połowa października 2024 Gavin Bazunu Uraz ścięgna Achillesa Koniec października 2024 Juan Larios Fizyczny dyskomfort Niepewny Will Smallbone Uraz ścięgna udowego Niepewny

Arsenal – Southampton, ostatnie wyniki

Podopieczni Mikela Artety pozostają w świetnej dyspozycji od początku aktualnego sezonu. Arsenal ostatnio wygrał na własnym stadionie z Paris Saint-Germain (2:0) w meczu 2. kolejki Ligi Mistrzów, a wcześniej pokonał u siebie Leicester City (4:2) w spotkaniu 6. serii gier Premier League.

Ekipa prowadzona przez Martina Russella w tym czasie rywalizowała tylko na ligowym podwórku – przegrała 1:3 z Bournemouth (wyjazd) oraz zremisowała 1:1 z Ipswich Town (dom). Warto dodać, że posada 38-letniego szkockiego trenera z powodu słabych wyników wisi na włosku.

Arsenal – Southampton, historia

Co ciekawe, ostatnie bezpośrednie pojedynki tych drużyn z reguły były bardzo wyrównane. Jeśli przeanalizujemy pięć poprzednich meczów między Arsenalem a Southampton, to odnotujemy dwie wygrane Kanonierów, jedno zwycięstwo Świętych oraz dwa remisy.

Arsenal – Southampton, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem sobotniego meczu są gospodarze, co nie jest żadną niespodzianką. Kurs na wygraną Arsenalu wynosi około 1.15, a typ na zwycięstwo Southampton to mniej więcej 18.00. Natomiast kurs na remis jest szacowany w granicach 8.50. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Arsenal Mikel Arteta Southampton Russell Martin Arsenal Mikel Arteta 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Southampton Russell Martin Rezerwowi 9 Gabriel Jesus 15 Jakub Kiwior 20 Jorginho 23 Mikel Merino 30 Raheem Sterling 47 Maldini Kacurri 49 Myles Lewis-Skelly 53 Ethan Nwaneri 1 Alex McCarthy 2 Kyle Walker-Peters 7 Joe Aribo 9 Adam Armstrong 10 Adam Lallana 11 Ross Stewart 17 Ben Brereton Díaz 19 Cameron Archer

Arsenal – Southampton, transmisja meczu

Mecz między Arsenalem a Southampton będzie transmitowany zarówno w telewizji, jak i internecie. Spotkanie w ramach 7. kolejki Premier League możesz obejrzeć z polskim komentarzem za pośrednictwem internetowej platformy streamingowej Viaplay, a także na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport. W oby przypadkach trzeba jednak wykupić dostęp.

Przed mikrofonami usiądą Przemysław Pełka oraz Paweł Grabowski. Pierwszy gwizdek wybrzmi na Emirates Stadium już w najbliższą sobotę, 5 października o godzinie 16:00.

