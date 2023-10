IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Gabriel Martinelli

Arsenal – Sheffield United, gdzie oglądać

Arsenal notuje ostatnio wyniki w kratkę. Kanonierzy potrafili przegrać w Lidze Mistrzów z Lens, by po kilku dniach pokonać w Premier League Manchester City. Następnie doszło do utraty punktów w derbach z Chelsea i przekonującego triumfu nad Sevillą. Tak czy owak, postawę londyńczyków na początku tego sezonu trzeba ocenić pozytywnie – ostatecznie przed startem tej kolejki tracili zaledwie dwa punkty do lidera. Z kolei Sheffield United to czerwona latarnia ligi. Szable nie wygrały w tym sezonie ani jednego spotkania w lidze, a ich bilans bramkowy wynosi -17. Trudno założyć, by ich sytuacja poprawiła się po wizycie na Emirates Stadium.

Sprawdź nasze typy na mecz Arsenal – Sheffield United.

Arsenal – Sheffield United, transmisja na żywo w TV

Mecz nie będzie dostępny w stacji CANAL+, co oznacza, że nie obejrzymy go w tradycyjnej telewizji.

Arsenal – Sheffield United, transmisja online

Spotkanie angielskiej ekstraklasy obejrzeć możesz za pośrednictwem platformy streamingowej Viaplay. Wejdź na stronę viaplay.pl i wykup odpowiedni abonament, a później ciesz się z dostępu do transmisji z meczu na Emirates Stadium.

Arsenal – Sheffield United, kursy bukmacherskie

Kanonierzy powinni bez problemu poradzić sobie z najsłabszym zespołem tego sezonu Premier League.

