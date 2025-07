Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Bukayo Saka

Arsenal – Newcastle: gdzie obejrzeć na żywo?

Arsenal rozegra w niedzielę drugie swoje spotkanie podczas azjatyckiego tournee. Kilka dni temu Kanonierzy pokonali 1:0 włoski AC Milan. Teraz przyjdzie im się zmierzyć z Singapurze z innym zespołem występującym na co dzień w Premier League – Newcastle United. Dla Srok to także drugi kontrolny mecz w trakcie przygotowań do nowego sezonu. W pierwszym wysoko 0:4 przegrały z Celtikiem. Niedzielne spotkanie będzie transmitowane za pośrednictwem internetu.

Arsenal – Newcastle: gdzie oglądać za darmo?

Mecz Arsenal – Newcastle rozegrany zostanie w niedzielę (27 lipca) o godzinie 13:30 polskiego czasu. Transmisja ZA DARMO będzie prowadzona na platformie Betclic TV. Uzyskanie dostępu jest banalnie proste – należy założyć tutaj konto w Betclic podając kod promocyjny GOALPL. Co warte odnotowania, minimalna wpłata u tego operatora to jedynie 2 zł.

Arsenal – Newcastle: transmisja online

Jedyną opcją na obejrzenie meczu Arsenal – Newcastle w Polsce jest skorzystanie z internetowej transmisji. Ta będzie dostępna dla kibiców w naszym kraju na platformie Betclic TV.

Arsenal – Newcastle, kursy bukmacherów

Lepsze notowania przed niedzielnym meczem ma Arsenal. Również zdaniem bukmacherów Kanonierzy mają wyraźnie większe szanse na wygraną w tym sparingu.

Kiedy odbędzie się mecz Arsenal – Newcastle? Spotkanie Arsenal – Newcastle rozegrane zostanie w niedzielę (27 lipca) o godzinie 13:30 polskiego czasu. Gdzie obejrzeć mecz Arsenal – Newcastle? Mecz Arsenal – Newcastle będzie transmitowany w usłudze Betclic TV z kodem GOALPL.

