PA Images/Alamy Na zdjęciu: Declan Rice

Arsenal – Milan: gdzie obejrzeć na żywo?

Czołowe europejskie kluby rozpoczynają powoli przygotowania do nowego sezonu. W najbliższych tygodniach czekają nas również sparingowe mecze z ich udziałem. W środę dojdzie do bardzo ciekawego pojedynku, który odbędzie się w ramach azjatyckiego tournee. Arsenal zmierzy się w nim z Milanem. Dla szkoleniowców obu drużyn będzie to okazja do zobaczenia w akcji między innymi nowych zawodników. Transmisja z tego spotkania dostępna będzie drogą internetową.

Arsenal – Milan: gdzie oglądać za darmo?

Sparingowy mecz Arsenal – Milan rozegrany zostanie w środę (23 lipca) o godzinie 13:30 polskiego czasu. Transmisja z meczu dostępna będzie ZA DARMO na platformie Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp należy tutaj zarejestrować konto w Betclic podając kod promocyjny GOALPL. Warto pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Arsenal – Milan: transmisja online

Spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Transmisja dostępna będzie jedynie drogą online. Jak już wspomnieliśmy mecz można obejrzeć między innymi na platformie Betclic TV.

Arsenal – Milan, kursy bukmacherów

Za faworyta środowego sparingu uznawany jest AC Milan, co ma swoje odzwierciedlenie w kursach oferowanych na ten mecz przez bukmacherów. Poniżej prezentujemy aktualne kursy:

AC Milan Arsenal Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 23 lipca 2025 08:57 .

Kiedy odbędzie się mecz Arenal – Milan? Spotkanie Arsenal – Milan rozegrane zostanie w środę (23 lipca) o godzinie 13:30 polskiego czasu. Gdzie obejrzeć mecz Arsenal – Milan? Mecz Arsenal – Milan będzie transmitowany w usłudze Betclic TV z kodem GOALPL.

